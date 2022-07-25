«طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميزاً للمركبات

دبي (وام)

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح /350/ رقما ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم 68 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.. ويتصدر لوحات هذا المزاد الرقمان السوبر O260 وV1102. وبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني أمس فيما سينطلق المزاد يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس المقبل في الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة /5/ أيام فقط.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكـــز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال تطبيق دبي درايف.