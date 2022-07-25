«الطوارئ والأزمات» تطّلع على «المدينة الآمنة» في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الأنظمة الأمنية والمرورية المتطورة بمركز «المدينة الآمنة» في شرطة أبوظبي والتي تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط.

والتقى اللواء ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، الوفد برئاسة عبيد راشد الحصان الشامسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورافقهم خلال الجولة بمركز المدينة الآمنة.

وقدم مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي شرحا حول التقنيات والأنظمة الذكية وآلية العمل وارتباطها بالأبراج والكاميرات ونظم التتبع الجغرافي والأمني للشاحنات باعتماد أنظمة الرقابة في المركز والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية.

وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أهمية التعاون وتطوير الشراكات الحكومية، وتبني المبادرات المشتركة والاستفادة من الخبرات للارتقاء بمنظومة العمل العام، وتحقيق التكامل والتنسيق في العمل الحكومي.