300 ألف درهم تعويضاً لفتاة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع واعتداء على فتاة، بإلزام المتهم بدفع 300 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، والذي أثبتت وفق التقارير الطبية وتمثلت في الاعتداء على سلامة جسدها واحتياجها إلى إعادة تأهيل نفسي وما أصابها من ألم وحزن وآسى ومساس بكرامتها واضطرابات ما بعد الصدمة والقلق، وما ثبت بالأوراق من أنها تعالج من حالة الاكتئاب والقلق، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد شخص قام بالاعتداء عليها في أماكن متفرقة في جسدها، مما أدى إلى وقوع الشاكية في حالة اكتئاب نفسي وقلق، مما دفعها للمطالبة بإلزام المعتدي بالتعويض المادي والمعنوي والتي كانت معها الدعوى.