الثلاثاء 26 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

300 ألف درهم تعويضاً لفتاة

300 ألف درهم تعويضاً لفتاة
26 يوليو 2022 01:25

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع واعتداء على فتاة، بإلزام المتهم بدفع 300 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، والذي أثبتت وفق التقارير الطبية وتمثلت في الاعتداء على سلامة جسدها واحتياجها إلى إعادة تأهيل نفسي وما أصابها من ألم وحزن وآسى ومساس بكرامتها واضطرابات ما بعد الصدمة والقلق، وما ثبت بالأوراق من أنها تعالج من حالة الاكتئاب والقلق، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد شخص قام بالاعتداء عليها في أماكن متفرقة في جسدها، مما أدى إلى وقوع الشاكية في حالة اكتئاب نفسي وقلق، مما دفعها للمطالبة بإلزام المعتدي بالتعويض المادي والمعنوي والتي كانت معها الدعوى.

أبوظبي
الإمارات
محكمة النقض
محكمة النقض في أبوظبي
محكمة نقض أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يعتمد قراراً برفع نسبة الراتب التقاعدي للعاملين بالمدارس الحكومية إلى 80%
اليوم 13:08
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
دنيا
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
اليوم 13:07
حرائق غابات في المغرب
عربي ودولي
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
اليوم 13:01
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
اليوم 13:00
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
الرياضي
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©