توزيع مياه باردة وتمور على العمال بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية مدينة زايد، وبالتعاون والشراكة مع كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومديرية المرور والدوريات، وشركة أغذية، وشركة مياه العين، والفوعة للتمور، حملة إنسانية مجتمعية استهدفت التعبير عن الشكر والتقدير للعمال من خلال توزيع عبوات المياه الباردة والتمور على العمال، حيث تمتد الحملة من منتصف يوليو الجاري حتى منتصف أغسطس المقبل.

وتأتي هذه الحملة - التي تشمل مدن: محمد بن زايد، شخبوط، ربدان - تجسيداً للقيم العليا والمبادئ الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعزز قيم التسامح والمحبة والإنسانية، وتأكيداً على قيمة التكافل الاجتماعي وتقدير الشرائح المجتمعية المهمة، كما تستهدف الحملة تعميق شعور العاملين بالولاء والانتماء للوطن والتفاني في خدمته، وإشاعة روح التعاون والألفة داخل مجتمع الإمارات، وترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل والتراحم الاجتماعي.