الثلاثاء 26 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

توزيع مياه باردة وتمور على العمال بأبوظبي

بلدية أبوظبي
26 يوليو 2022 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية مدينة زايد، وبالتعاون والشراكة مع كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومديرية المرور والدوريات، وشركة أغذية، وشركة مياه العين، والفوعة للتمور، حملة إنسانية مجتمعية استهدفت التعبير عن الشكر والتقدير للعمال من خلال توزيع عبوات المياه الباردة والتمور على العمال، حيث تمتد الحملة من منتصف يوليو الجاري حتى منتصف أغسطس المقبل.
وتأتي هذه الحملة - التي تشمل مدن: محمد بن زايد، شخبوط، ربدان - تجسيداً للقيم العليا والمبادئ الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعزز قيم التسامح والمحبة والإنسانية، وتأكيداً على قيمة التكافل الاجتماعي وتقدير الشرائح المجتمعية المهمة، كما تستهدف الحملة تعميق شعور العاملين بالولاء والانتماء للوطن والتفاني في خدمته، وإشاعة روح التعاون والألفة داخل مجتمع الإمارات، وترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل والتراحم الاجتماعي.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
بلدية مدينة زايد
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يعتمد قراراً برفع نسبة الراتب التقاعدي للعاملين بالمدارس الحكومية إلى 80%
اليوم 13:08
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
دنيا
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
اليوم 13:07
حرائق غابات في المغرب
عربي ودولي
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
اليوم 13:01
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
اليوم 13:00
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
الرياضي
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©