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الطقس مغبر نهاراً

أرشيفية
26 يوليو 2022 01:23

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.  وأوضح المركز أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب وشديد الاضطراب أحياناً مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:37 والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:16. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب وشديد الاضطراب أحياناً مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:25 والمد المد الثاني عند الساعة 19:43 والجزر الأول عند الساعة 15:01 والجزر الثاني عند الساعة 02:52.

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