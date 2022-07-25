3 ملايين طن من الخضار والفاكهة تستقبلها أسواق رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت أسواق رأس الخيمة أكثر من 3 ملايين طن من الخضار والفاكهة، التي قدمت خيارات واسعة للمستهلكين على مدار ثلاثة أشهر ماضية.

وقدمت أسواق رأس الخيمة منذ بداية فصل الصيف أصنافاً من الفاكهة الصيفية ذات الفائدة الغذائية والتي يتم جلبها من المزارع المحلية والأخرى من الدول المجاورة وبأسعار متفاوتة تلبي احتياجات الجميع.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة: إن أسواق الخضار والفاكهة في إمارة رأس الخيمة، استقبلت على مدار 3 أشهر 3803845 طنا من الفاكهة والخضار التي قدمت خيارات واسعة ومختلفة للمستهلكين منها القادمة من عمليات القطاف في المزارع المحلية للمواطنين والأخرى من الدول المجاورة لتقديم أصناف وخيارات جديدة تلبي الاحتياجات.

وذكرت أن أسواق الخضار والفاكهة تشهد رقابة ميدانية مكثفة على مدار العام من خلال توجيه المفتشين للتحقق من التزامها بكافة اشتراطات الصحة العامة والحفاظ على جودة ونوعية المنتجات المقدمة أمام المستهلكين والمعروضة في الأسواق لضمان سلامتها من الأضرار التي يمكن أن تلحق بها جراء الإخلال بالاشتراطات العامة.

وأكدت أنها تنظم حملات ميدانية موسعة للأسواق ومحال بيع الخضار والفاكهة بهدف إحكام الرقابة عليها ودعوتها تطبيق كافة الاشتراطات لتقديم أفضل أنواع المنتجات للمستهلكين، على اعتبار أن الخضار والفاكهة من المنتجات المستهلكة بكثرة والتي تتطلب رقابة دائمة للحفاظ على جودتها.

وذكرت أن الإدارة رصدت مؤخراً عبر حملاتها الميدانية 8 منشآت مخالفة، والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وذلك بسبب سوء عرض المنتجات وسوء التخزين، ودعوتها التقيد والالتزام لمنع تكرار مثل تلك المخالفات والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، شهدت أسواق إمارة رأس الخيمة للخضار والفاكهة تنوع في أصناف الفاكهة الصيفية التي جاءت وبأسعار متفاوتة بحسب الصنف والكمية، أهمها «المانجو» و «الفراولة» و«البطيخ» وغيرها.

وقال البائع فيصل حمزة: إن أسواق الخضار والفاكهة شهدت منذ بداية الصيف عرض المنتجات من الفاكهة الصيفية القادمة من المزارع المحلية والأخرى من الدول المجاورة منها مصر والمغرب وإسبانيا وغيرها.

وذكر أن أكثر أنواع الفاكهة طلباً من قبل المواطنين والمقيمين والسياح «المانجو» و«البطيخ»، حيث بلغ كيلو المانجو الباكستاني إلى 8 دراهم فيما يأتي الصندوق على 35 درهماً، وبلغ سعر صندوق الفراولة المصري الصغير إلى 5 دراهم فيما بلغ سعر القادم من المغرب إلى 15 درهماً، وهكذا تختلف الأسعار بحسب الكميات والتي تشهد عادة بداية الصيف وبداية قطافها ارتفاعاً ملحوظاً ينخفض مع كثرة الأصناف المنافسة المطروحة بعدها وقرب انتهاء الموسم.

لم يختلف معه في الرأي البائع الياس علي،الذي ذكر هو الآخر أن هناك أنواع من «البطيخ» يعتبر الأعلى سعراً مقارنة بغيرها، منها القادم من تايلند حيث يصل سعر الواحدة منها إلى 25 درهماً فيما يبلغ سعر القادم من إيران إلى درهمين للكيلو، بالإضافة إلى فاكهة «الشمام» 15 درهماً للواحدة القادمة من لبنان و18 درهماً للقادم من إسبانيا.