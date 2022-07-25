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حمدان بن زايد: اختيار سلطان النيادي لمهمة بالفضاء ترسيخ لمكانة الإمارات

حمدان بن زايد: اختيار سلطان النيادي لمهمة بالفضاء ترسيخ لمكانة الإمارات
25 يوليو 2022 21:54

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن اختيار سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل، ترسيخ لمكانة الإمارات في قطاع الفضاء واستشراف المستقبل.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اختيار سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل، مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو اكتشاف الفضاء ومواصلة مشاريعنا وطموحاتنا، ثقتنا كبيرة في أبناء الوطن في حمل راية الريادة والتميز وترسيخ مكانة الإمارات في قطاع الفضاء واستشراف المستقبل».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محطة الفضاء الدولية
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