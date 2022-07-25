حمدان بن زايد: اختيار سلطان النيادي لمهمة بالفضاء ترسيخ لمكانة الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن اختيار سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل، ترسيخ لمكانة الإمارات في قطاع الفضاء واستشراف المستقبل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اختيار سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل، مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو اكتشاف الفضاء ومواصلة مشاريعنا وطموحاتنا، ثقتنا كبيرة في أبناء الوطن في حمل راية الريادة والتميز وترسيخ مكانة الإمارات في قطاع الفضاء واستشراف المستقبل».

اختيار سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل، مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو إكتشاف الفضاء ومواصلة مشاريعنا وطموحاتنا، ثقتنا كبيرة في أبناء الوطن في حمل راية الريادة والتميز وترسيخ مكانة الامارات في قطاع الفضاء واستشراف المستقبل. — حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) July 25, 2022