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محمد بن راشد: شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء

محمد بن راشد: شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء
25 يوليو 2022 15:24

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي« رعاه الله»، إن شباب الإمارات رفعوا رؤوسنا للسماء.. حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة.

وتم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل بإذن الله.

وقال سموه عبر تويتر: من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل بإذن الله.. شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء.. حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محطة الفضاء الدولية
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