رئيس الدولة: نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي ضمن مهمة «ناسا»
محمد بن زايد
25 يوليو 2022 15:17
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأميركية "ناسا" التي تنطلق ربيع 2023.
وقال سموه عبر تويتر: "نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية "ناسا" التي تنطلق ربيع 2023.. مهمة تضع الإمارات الدولة الــ 11 عالميا التي ترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم".