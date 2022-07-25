"الهلال الأحمر" يقدم منحاً دراسية للمقيمات المتفوقات من الأسر المتعففة
خلال توقيع الإتفاقية من الجانبين
25 يوليو 2022 14:28
أبرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ممثلة في مبادرة "عطايا"، وكلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إتفاقية تقدم بموجبها "عطايا" منحاً دراسية للمقيمات المتفوقات من الأسر المتعففة المسجلة والمشمولة برعاية الهلال الأحمر؛ لدراسة التمريض في كلية فاطمة للعلوم الصحية وفق شروط تحددها الكلية التي تكتسب ريادتها العلمية والأكاديمية من تميزها واسمها الذي يحمل رمزا وطنيا كبيرا، يتمثل في سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات".
وقد أكدت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان؛ مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية؛ رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، أن (عطايا) تسعى دائما لتبني المبادرات التي تعزز مسيرة التنمية البشرية التي تنظم في الدولة، كما يسعى لكسب شركاء جدد يعززون هذه المسيرة من خلال التزامهم بجانب المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقهم.
وقالت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، إن الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتمثل خطوة متقدمة في مبادرات عطايا التي تغطي في كل عام مجالا من المجالات الحيوية والمهمة في النواحي الإنسانية والتنموية.
وأضافت سموها قائلة "من شأن هذه الاتفاقية تحقيق حلم الكثيرات ممن يأملن في الالتحاق بكلية فاطمة للعلوم الصحية، ونؤكد حرص عطايا على صياغة الشراكات المثمرة مع المؤسسات المتميزة ومنها بالطبع كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تنتهج منظومة علمية وتدريبية متقدمة يقودها مركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بجدارة واقتدار".
وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني "نشكر القيادة الرشيدة على دعمها المادي والمعنوي الدائم للمركز ومؤسساته الجامعية والثانوية والتدريبية؛ بما يحقق كامل الأهداف المرجوة وفق أعلى المعايير العالمية، والشكر موصول الى سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، على هذه المكرمة التي تشجع وتمكن نخبة جديدة من الطالبات من الالتحاق بكلية فاطمة للعلوم الصحية؛ التي تمتلك إمكانيات بشرية وتقنية عالمية، في ظل تطبيق إستراتيجية "أبوظبي التقني" المتقدمة لصناعة الكوادر والكفاءات الرائدة والحاصلة على درجات علمية متميزة، تصل الى درجة البكالوريوس في الإسعاف الطبي الطارئ، والتمريض، والصيدلة، والاشعة، والعلاج الطبيعي، وعلم النفس، وذلك في أفرعها بأبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، وعجمان، بهدف رفد المؤسسات الصحية في الدولة بالكوادر المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، وبالتأكيد فإن منظومة "أبوظبي التقني" حريصة على التفاعل البناء مع مبادرة عطايا التي تقدم دائما العديد من البرامج التي تنسجم مع مقومات التقدم في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقد شهد الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مراسم توقيع الاتفاقية بحضور هند خميس المحيربي مدير إدارة مشروع الغدير للحرف الإماراتية وعضو لجنة عطايا العليا، ونخبة من المسؤولين، حيث ثمن الدكتور أحمد العور الثقة الكبيرة لدى "عطايا" في كلية فاطمة للعلوم الصحية باعتبارها من الصروح العلمية والجامعية الرائدة والمتخصصة في المنطقة، والتي تستقطب المواطنات دائماً للدراسة فيها بمكافآت مجزية؛ ترتبط بالنتائج والمعدلات التي تحققها المواطنات خلال الدراسة، بجانب استقطاب المتفوقات من المقيمات وفق شروط تحددها الكلية التي تتميز بمناهج عالمية ومختبرات متقدمة وتخصصات صحية مهمة ومطلوبة في المستشفيات والمؤسسات العلاجية بالدولة.