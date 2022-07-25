الثلاثاء 26 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون بين شرطة أبوظبي و"هيئة البيئة" لتأمين المحميات البرية

تعاون بين شرطة أبوظبي و"هيئة البيئة" لتأمين المحميات البرية
25 يوليو 2022 13:42

ناقشت شرطة أبوظبي برئاسة المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس "اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية وهيئة البيئة - أبوظبي " سبل تعزيز التعاون المشترك، لتأمين المحميات البرية من الصيد الجائر للحيوانات النادرة بحضور سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي.

وأكد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان أن الاجتماع يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالمحافظة على السلالات النادرة، مثل الغزلان والمها العربي، وطائر الحبارى، مشيراً إلى أن الإمارات حققت إنجازات ريادية عالمياً في العمل البيئي والمحافظة على المحميات وزيادة مساحاتها، واحتلت المرتبة الأولى في "مؤشر الاستدامة البيئية وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال، إلى جانب نجاحاتها المتواصلة في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وبرامج إكثار وإعادة تأهيل الحيوانات النادرة.

ولفت إلى أهمية التعاون بين اللجنة المشتركة والهيئة لتعزيز الحماية بالمحميات البرية في إمارة أبوظبي، والحفاظ على الحياة البرية والعمل على تنميتها، لضمان الاستدامة للتنوع البيولوجي وتعزيز برامج إعادة التوطين للأنواع البرية المهددة للحيوانات النادرة ورفع مستوى الوعي البيئي بشأن أهمية المحافظة على المحميات البرية.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يعلن تشكيل اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي
تحديد عطلة رأس السنة الهجرية للوزارات والجهات الاتحادية
المصدر: وام
شرطة أبوظبي
المحميات الطبيعية
هيئة البيئة
الصيد
آخر الأخبار
حرائق غابات في المغرب
عربي ودولي
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
اليوم 13:01
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
اليوم 13:00
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
الرياضي
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
اليوم 13:00
أصول المصرف المركزي ترتفع إلى 519.8 مليار درهم أبريل الماضي
الاقتصادي
أصول المصرف المركزي ترتفع إلى 519.8 مليار درهم أبريل الماضي
اليوم 12:58
عمال يرتدون بدلات واقية يمشون في أحد الشوارع بعد تفشي كورونا في شنغهاي
دنيا
باحثون: وسيلة جديدة لاكتشاف سلالات كورونا
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©