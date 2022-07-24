«كهرباء الشارقة» تنفذ برنامجاً لتطوير المهارات

الشارقة (الاتحاد)

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتأهيل مسؤولي الموارد البشرية في الهيئة، وتطوير وتحسين مهارات الموظفين وقدراتهم وإمكاناتهم، وكفاءاتهم التخصصية والفنية وفق المعايير العالمية بالتعاون مع شركة «شارم SHRM» الأميركية لإدارة الموارد البشرية، وحصل عدد من الموظفين على عضوية الجمعية الأميركية لإدارة الموارد البشرية بعد اجتيازهم مراحل التدريب.

وأوضح ماجد المطوع مدير إدارة الموارد البشرية، أن البرنامج التدريبي ساهم في تعزيز كفاءة وتنافسية المسؤولين والعاملين في إدارة الموارد البشرية، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية متخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن البرنامج التدريبي حقق الهدف منه في تطوير معارف ومهارات موظفي إدارة الموارد البشرية ومواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، حيث تم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل، تضمنت المرحلة الأولى تقييم جميع موظفي إدارة الموارد البشرية من خلال استبيان إلكتروني ومقابلة شخصية، والمرحلة الثانية التدريب الشامل لموظفي إدارة الموارد البشرية من خلال برنامج تدريبي مدته أسبوعان حول أساسيات الموارد البشرية، والمرحلة الثالثة الشهادة المتقدمة وتضمنت 8 برامج تدريبية متخصصة في مجالات الموارد البشرية.