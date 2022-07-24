إنجاز 90% من وقف «دار البر» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أكدت جمعية دار البر إنجاز 90% من العمل في بناء مشروعها الوقفي الخيري الجديد، وهو عبارة عن بناية سكنية تجارية بمنطقة الجرف في عجمان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 47 مليون درهم.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن ريع مشروع الوقف الخيري الجديد يذهب لصالح مشاريع الخير والإحسان، وتلبية متطلبات الفقراء والمحتاجين وكفالة الأيتام والأسر محدودة الدخل والأسر المنتجة وغيرها من الشرائح المجتمعية المُحتاجة.

وأشار الدكتور المهيري إلى أن مشاريع الوقف الخيري العائدة لـ«دار البر» تهدف إجمالاً إلى تعزيز استدامة العمل الخيري لدى الجمعية، واستمرارية المشاريع الإنسانية والعطاء المجتمعي، الذي تقدمه لصالح الفقراء والمحتاجين والشرائح الضعيفة، وخدمة ودعم جميع مجالات العمل الخيري، التي تعمل «دار البر» في إطارها.

وقال المهيري: إن من المتوقع استكمال العمل وإنجاز المشروع الوقفي وتسلمه وافتتاحه خلال نوفمبر القادم، موضحاً أن المشروع يضم 100 شقة، بينها 30 شقة تتكون من غرفة وصالة، و50 شقة من غرفتين وصالة، و20 شقة من 3 غرف وصالة، بجانب 4 محلات تجارية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«دار البر» الأهمية الخاصة لـ«الوقف» في العمل الخيري والإنساني، وفي منظور الشرع الإسلامي، عبر تعزيز مصادر الدخل الموجهة للقطاع الحيوي، والمخصصة لدعم توفير متطلبات المحتاجين، لافتاً إلى أن الجمعية تولي الوقف الخيري أهمية استثنائية، سواء في عملها قصير المدى أو الاستراتيجي، وتعمل بكل حرص على ترجمة المقاصد الشرعية الكامنة وراء مفهوم «الوقف»، والانسجام الكامل مع سياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال الإنساني الحيوي.