«الشارقة للتعليم» يطلق استراتيجية 2023-2025

الشارقة (وام)

أطلق مجلس الشارقة للتعليم استراتيجيته الجديدة 2023-2025 لتعزيز مسيرته التربوية، والتي تتواصل من خلال مساعيه الرامية إلى تميز دائم في مخرجاته وجودة في أدائه وموائمة مع المرجعيات الوطنية لترسيخ دوره في طرح وتنفيذ أفضل المبادرات النوعية، والتي تتواكب مع المرحلة المقبلة من توجهات مستقبلية وخطط تنموية عصرية.

حضر حفل إطلاق الاستراتيجية التي عقدت بمقر المجلس محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم ومديرو الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بالمجلس والكوادر الوظيفية، واستعرضت في مستهل اللقاء شركة مايسترو الجهة الشريك في إعداد الاستراتيجية أوجه مراحل المشروع، بعد أن جرى عقد عدد من اللقاءات والورش الداخلية والخارجية التي تم تنظيمها مع كافة المعنيين والشركاء، وذلك للعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية المؤسسية للمجلس، مبنية على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

وارتكزت الخطة على تبني منظومة تخطيط استراتيجي للمجلس، راعى في جوانبه التكامل من حيث تضمنه لعناصر التوجه الاستراتيجي، والتي تشمل الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية بجانب طرق إدارتها، من خلال إعداد خطة تشغيلية لتنفيذ وتطبيق الخطة الاستراتيجية مع تحديد آليات للمتابعة والمراقبة وضمان موائمتها مع المرجعيات الوطنية.

وأكد الملا أن استراتيجية المجلس 2023-2025، مبنية على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي تنبثق من توجهات الإمارة في الاهتمام بالتعليم والاستثمار في الإنسان في كافة مراحله وتقديم أفضل الخدمات. وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للمتغيرات التعليمية وتوافقها مع التطورات، وتسهم في تذليل التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة بما يكفل إرساء رؤية متكاملة لجوانب التعليم للإمارة خلال السنوات القادمة وفق اختصاصات وأعمال مجلس الشارقة للتعليم، بهدف تأكيد التزام المجلس بمنهج التخطيط الاستراتيجي ومواءمة خطته مع خطط الحكومة المحلية والاتحادية لتحقيق رؤية القيادة في العناية بالأجيال، لا سيما النشء وتوفير كافة الإمكانات التي تهدف إلى تعزيز ريادة الدولة في مختلف المجالات، من خلال الطالب الذي يعد ثروة الحاضر والمستقبل.