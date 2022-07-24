اختتام المعسكر الصيفي لطلبة الثانوية العامة في جامعة دبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة دبي معسكرها التكنولوجي الصيفي الذي نظمته خلال الفترة من 18 إلى 21 يوليو الحالي بمقرها بالمدينة الأكاديمية في دبي، والذي استهدف طلبة الثانوية العامة الصفوف الحادي عشر والثاني عشر في مدارس الدولة، بإشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة.

اشتمل برنامج المعسكر على عدد من المجالات التكنولوجية والتقنية الحديثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، الأرض والفضاء، الأمن السيبراني، «آردوينو» ورؤية الحاسوب.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، حرص الجامعة على احتضان برامج التدريب كافة ومنها برنامج التدريب الصيفي الذي يعد فرصة مهمة لطلبة المدارس لاكتشاف مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية وصقل مواهبهم، والتواصل الفعال والتفاعل اليومي ومعايشة الحياة الجامعية.

وقال إن الجامعة توفر الفرصة للطلبة للانخراط في الحياة المهنية بهدف تحقيق تفاعلهم اليومي مع المناخ العلمي الذي توفره الجامعة وأن المهارات المهنية أصبحت جزءا مهما من متطلبات انخراط الجيل الجديد في الحياة العملية بعد الدراسة الثانوية، مشيرا إلى أنه أصبح من المطلوب للجيل الجديد أن يتعرف على مختلف التقنيات الحديثة في هذه المجالات.

واستهدف المعسكر التعريف بالمجالات التكنولوجية الحديثة وتبادل الخبرات مع الطلبة المشاركين، ومنحهم فرصة الاستفادة من الخبراء الميدانيين والأكاديميين، وتفاعل الطلبة مع بيئة العمل والقدرة على التجربة العملية في هذه المجالات وإعطائهم نبذة عن تخصصات المستقبل ومتطلبات التنمية والاستدامة، والمتعلقة برؤية الدولة في هذه المجالات للخمسين عاما المقبلة وإكساب الطلبة مهارات وخبرات جديدة.

كما استهدف التعرف على البيئة الجامعية وتعريفهم بالبرامج والمرافق الجامعية، وإطلاعهم على التخصصات الأكاديمية المتاحة، والبنية التحتية، من مرافق وخدمات وقاعات دراسية ومختبرات ومراكز للأنشطة.