«الخدمات الصحية» لـ«الاتحاد»: 200 ألف زيارة طبية «افتراضية» خلال النصف الأول من العام

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عمل أكثر من 200.000 زيارة افتراضية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية التابعة لها خلال النصف الأول من العام 2022، وذلك ضمن مشروع «العيادات الإلكترونية».

كما أعلنت المؤسسة، في تصريحات خاصة رداً على استفسارات «الاتحاد»، أنها بدأت تطبيق نظام التعرفة الصوتية المدعم بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، في شهر مايو الماضي، في كافة المنشآت الصحية التابعة لها، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لجميع أفراد المجتمع، وتسهيل عملية التوثيق الطبي في ملف المريض الصحي من قبل الأطباء، حيث يتم تشخيص المرضى وتوفير توثيق أكثر دقة وسرعة.

وقالت المؤسسة: «كما يهدف إلى منح الأطباء وقت أطول في الاستماع وفحص المريض بشكل أفضل، بالإضافة إلى تحسين جودة ودقة التوثيق الطبي، وتعد دقة التعرف على التشخيص الصوتي أسرع وأدق وأقل عرضه للأخطاء التي تحدث أثناء إدخال المعلومات في أجهزة الكمبيوتر لتلافي الأخطاء في التشخيص».

وأكدت المؤسسة، أن مشروع «العيادات الإلكترونية»، أدى إلى التواصل المرئي والصوتي بين الطبيب والمريض، بغرض الاستشارات الطبية ومتابعة الحالات الصحية للمرضى دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، حيث حرصت المؤسسة على تفعيل العيادة مع بداية أزمة جائحة «كورونا»، لضمان سلامة أفراد المجتمع وتقليل المخاطر الصحية، وتجنيب المتعاملين عناء التنقل للمستشفيات والعيادات الخارجية.

العيادة الإلكترونية

أشارت المؤسسة إلى أن خدمة العيادة الإلكترونية والتطبيب عن بعد تسهم في تغطية احتياجات المرضى دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، إذ يمكن للمريض التواصل مع الطبيب من خلال رابط إلكتروني يتم إرساله لهاتفه للتذكير بالموعد، وتمكينه من التحدث إلى الطبيب في الموعد المحدد بالصوت والصورة لتقييم حالته وصرف الأدوية المناسبة له. وأفادت أنه تم صرف وتوصيل أكثر من 112.000 وصفة طبية منذ بداية العام الجاري (2022)، وهذه الوصفات هي أدوية ومستحضرات صيدلانية يتم وصفها من الطبيب المعالج بالمستشفى التابع للمؤسسة إلى منزل المريض مع توفير كافة الإرشادات والاستشارات الصيدلانية عن استخدام هذه الأدوية للمرضى من خلال الصيدلة الافتراضية، ضمن مبادرة «دوائك لبيتك».

وتم إطلاق هذه المبادرة مع بداية جائحة كوفيد 19 كخطوة أساسية من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للإجراءات الاحترازية المتبعة في مكافحة فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى التسهيل على المرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

مركز العمليات الذكي

قالت المؤسسة، إن مركز العمليات الذكي «بيس» استقبل أكثر من 15 ألف مكالمة، وقام بتحويل وإدخال ما يزيد عن 4000 حالة للمستشفيات خلال 2021، مشيراً إلى أن «بيس» يعتبر مركزاً تشغيلياً يعمل على مدار 24 ساعة، ويستهدف متابعة الوظائف الحيوية ومراقبة مؤشرات الأداء والبيانات الحيوية المتعلقة بالمنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والحفاظ على استمرارية الأعمال الحيوية فيها.

ولفتت إلى أن المركز يعمل عن طريق الاعتماد على منصة كوفيد الذكية التفاعلية للاطّلاع على كافة أسرة مستشفيات المؤسسة، ومعرفة مدى توافر الأسرّة لنقل المرضى سواء من مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الإسعاف الوطني.

وأشارت إلى برنامج «بيس» لإدارة الجودة والمؤشرات الإكلينيكية (PQOP) المختص بالسكري، وهو البرنامج يضم منظومة واسعة النطاق لاستخدام السجلات الصحية الإلكترونية مع وظائفها اللازمة، لدفع التحسينات الممكنة في الرعاية الصحية والارتقاء بنتائج الخدمات المقدمة للمرضى.

وأفادت المؤسسة، أنه تم تصميمه ضمن إطار شامل يخدم المؤسسة ويساعد مجتمعها الطبي في تقييم ممارساتهم، باستخدام الأدوات الرقمية لتحسين إدارة خدمات مرضى السكري عبر تدفق المعلومات والبيانات الصحية المتوفرة.

ويهدف النظام إلى تطوير وتوجيه برنامجاً قائماً على الأدلة بدءاً من مرض السكري وأمراض مزمنة أخرى، ونشر نتائج المراقبة الروتينية لمؤشرات رعاية الجودة ونتائج مرض السكري في نظم وريد، كما يستهدف أيضاً المراقبة الموحدة لرعاية الأمراض المزمنة من أجل تحسين جودتها من خلال التدقيق الروتيني والقياس المعياري.

ويقدم البرنامج نهجاً شاملاً لخدمات رعاية الأمراض المزمنة وتحسين جودة تقديمها من خلال مجموعة من المدخلات المتعددة المشتملة على الإدارة الآنية المناسبة لرعاية المرضى، والمتابعة المنتظمة للمرضى، والمراقبة باستخدام أنظمة المعلومات السريرية لتتبع رعاية المرضى، وتبني إرشادات الممارسات السريرية المعتمدة، وتشجيع المرضى على تحسين مهارات الإدارة الذاتية.

وأكدت المؤسسة، أن هذا البرنامج يعتبر خطوة ريادية نحو التركيز على تطوير قاعدة أدلة لمؤشرات الجودة لمرض السكري، وبلورة نظام الرصد الروتيني وفقاً للمؤشرات الدولية، وحساب مقاييس أو مؤشرات النتائج لغرض التدقيق والمقارنة، لضمان الدقة والاتساق في جمع البيانات ومقارنتها وتحليلها، ودعم تفسير ما تقيسه مؤشرات الأداء الرئيسية، والسماح للمقارنة عبر أنظمة مؤسسة الإمارات المختلفة، ودعم عملية التدقيق التي تجريها البيئة والصحة والسلامة.