برامج تثقيفية للعمال في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بحثت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة في اجتماع بمقرها مؤخراً مع دار كتاب للنشر والتوزيع، تنفيذ المزيد من البرامج التثقيفية للعمال بالشارقة والهادفة لحثهم على القراءة والمعرفة. وترأس الاجتماع سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، بحضور الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل، ومن جانب دار كتاب للنشر والتوزيع مديرها جمال الشحي. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الهيئة والدار.

وأكد القصير على اهتمام هيئة تطوير معايير العمل على استمرار الهيئة بتنفيذ المزيد من المشاريع التثقيفية للعمال، ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة لتوفير جميع التسهيلات الثقافية والاجتماعية والرياضية والبنية التحتية لبيئة العمل في الشارقة. وقال: «يأتي السعي لجعل بيئة العمل في الشارقة لائقة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل، تنفيذاً لتعليمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».

وقال بأن هذه البرامج التي تم بحثها تأتي مكملة لما سبق، وساهمت به الهيئة من مشاريع تثقيفية للعمال في الشارقة ومنها نجاح الهيئة في مشروع توفير وتجهيز 45 مكتبة في المساكن العمالية بالتعاون مع مبادرة «ثقافة بلا حدود» في الشارقة، وفي تنسيق حضور أعداد كبيرة من العمال والموظفين للندوات الثقافية التي تم تنظيمها في معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة. وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية ومن مؤسسات القطاع الخاص الذين أسهموا في إنجاح هذه المشاريع.

وطرح مسؤولو دار كتاب للنشر على الهيئة 11 برنامجاً مقترحاً لنشر القراءة والمعرفة بين العمال تشمل إلقاء محاضرات للعمالة عن أهم المواضيع الواجب عليهم الإلمام بها، وتنظيم ندوات تثقيفية للعمال من قبل مؤثرين من جنسياتهم، وإعداد كتب للأطفال عن دور العمال في بناء المجتمع، وإقامة فعاليات وأنشطة للأطفال حول العمال. كما تشمل البرامج إعداد كتيبات العمال لتثقيفهم وتعويدهم على السلوك القرائي، وعمل كتب صوتية، وتنفيذ مكتبات جدارية رقمية وورقية للعمال، وشاحنات كتب متجولة وشاشات سينما متنقلة، ونوادي القراءة العمالية بالإضافة لتطبيق إلكتروني كأداة تواصل يشمل جميع هذه البرامج.