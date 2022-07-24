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23 مليون شخص في العالم يتفاعلون مع أصول شرطة دبي الرقمية

خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي
25 يوليو 2022 01:04

دبي (الاتحاد)

قال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال «NFT» التي أطلقتها شرطة دبي ضمن مجموعتها الأولى بعد بداية الربع الثاني من هذا العام، لاقت تفاعلاً كبيراً على الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل الاجتماعي، وحققت وصولاً إلى 22.91 مليون شخص حول العالم تفاعلوا معها عبر المنصات الالكترونية.
وأشار إلى أن شرطة دبي استقبلت أكثر من 7000 مشاركة عبر الرسائل النصية للمنصات الاجتماعية، وتواصلت معهم لتوفير وتأكيد عناوين المحافظ الرقمية، ومن ثم إدخال المستحقين أسماءهم في عملية سحب، أسفرت عن 150 فائزاً نالوا الأصول الرقمية التي طرحتها شرطة دبي مجاناً، داعيا المهتمين إلى ترقب المجموعة الثانية المزمع طرحها مستقبلا في معرض جيتكس 2022.
وأكد العميد الرزوقي أن شرطة دبي هي الجهة الحكومية الأولى في الدولة التي تُنتج أصولا رقمية خاصة بها، وأول جهة شرطية في العالم، بعد طرحها مجموعتها الأولى من 150 رقماً يرمز إلى قيم شرطة دبي «الابتكار...الأمن...التواصل»، ومنحها للجمهور المهتم، سواء داخل الدولة أو خارجها، ليمتلك هذه الأصول الرقمية مجاناً عبر منصات شرطة دبي في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الدول الخمس الأكثر تفاعلا مع إعلان شرطة دبي في الأخبار المحلية والعالمية، تمثلت في الإمارات أولاً، ثم نيجيريا، تلاها الهند، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيراً المملكة العربية السعودية. 
وبلغ إجمالي المشاهدات 589 ألفا و173 مشاهدة، بواقع 418 ألفاً و693 مشاهدة عبر تويتر، و24 ألفا و282 مشاهدة عبر فايسبوك، و146 ألفا و198 مشاهدة عبر انستغرام.
وأكد أن طرح شرطة دبي للأصول الرقمية يأتي مواكبة للتوجه الحكومي في مجال الأصول الرقمية، والمساهمة في جذب المهتمين نحو هذا القطاع الرقمي الحديث، وسعيا لتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعد فريداً من نوعه، موضحاً أن الأصول الرقمية «NFT» يتم صكها على سلسلة «البلوك تشين»، ويعد كل أصل رقمي منها نسخة فريدة بحد ذاتها، تحوي معلومات كاملة عن تاريخ إنشاء هذا الأصل الرقمي وصاحبه، وكل المعلومات تكون موثقة على سلسلة «البلوك تشين» التي لا يمكن تزييفها أو نسخها مطلقا.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الذكاء الاصطناعي
خالد الرزوقي
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