مركز «تريندز» ينضم إلى برنامج «إسعاد»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في برنامج «بطاقة إسعاد»، بهدف تزويد موظفي «تريندز» ببطاقة إسعاد التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 92 دولة حول العالم.

وقّع المذكرة من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب «شرطة دبي» منى محمد العامري المدير العام لمركز بطاقة إسعاد، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

وقال الدكتور محمد عبد الله العلي إن التعاون بين «تريندز» و«إسعاد» وحصول موظفي المركز على هذه البطاقة الرائدة ينسجم وخطط ومبادرات المركز الهادفة للارتقاء بمعدلات الرضا والسعادة لدى فريق العمل وأسرهم، التي تتبناها إدارة الاتصال الحكومي في «تريندز» ممثلة بوحدة «إسعاد العاملين والمتعاملين»، وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي ومركز بطاقة إسعاد الاجتماعي المميز على إتاحة «برنامج إسعاد» لموظفي «تريندز».

بدورها، أكدت منى العامري أن توقيع المذكرة يُعد بداية تعاون وشراكة فعالة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، نحو آفاق واسعة من العمل المشترك، مضيفة أن هذا التعاون البنّاء، والذي سيثمر عن منح موظفي المركز بطاقة «إسعاد» سيؤدي إلى تحقيق السعادة للموظفين وينعكس إيجابياً على مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، ويؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات جيدة لشركائهم.