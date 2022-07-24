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الأرصاد يكشف توقعات طقس الغد

الأرصاد يكشف توقعات طقس الغد
24 يوليو 2022 18:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبراً نهاراً وغائماً جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيراً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:54 والثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 16:12 والثاني عند الساعة 06:38.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً آخر الليل، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:53 والثاني عند الساعة 18:58 والجزر الأول عند الساعة 14:19 والثاني عند الساعة 02:14.

المصدر: وام
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