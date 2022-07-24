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شرطة أبوظبي تطلع على ممارسات الشرطة البريطانية في "مكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات"

شرطة أبوظبي تطلع على ممارسات الشرطة البريطانية في "مكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات"
24 يوليو 2022 15:44

اطلع وفد من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي على أفضل الممارسات والوسائل الحديثة التي تطبقها الشرطة البريطانية في مكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات.

والتقى العقيد الدكتور جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة المراقبة وجمع المعلومات بمديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي رئيس الوفد خلال زيارته المملكة المتحدة، غراهام مكنولتي مساعد مفوض شرطة لندن حيث جرى بحث تعزيز التعاون الأمني بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بمكافحة المخدرات في الفضاء الإلكتروني.

وزار الوفد إدارة مكافحة المخدرات بشرطة المواصلات وإدارة مكافحة المخدرات بشرطة سايكس واللجنة المشتركة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية البريطانية وتعرف على أحدث ممارساتها وجهودها والمستجدات التطويرية في مكافحة الترويج الإلكتروني والتعاملات المشبوهة للعملات الرقمية والانترنت المظلم وطرق رصدها وإحباطها. 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الشرطة البريطانية
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