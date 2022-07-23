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توقع تأثر الدولة بمنخفض جوي اعتبارا من 26 يوليو

سحب ركامية
24 يوليو 2022 00:31

تتعرض الدولة لتدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان يتخللها سحب ركامية ممطرة يصاحبها البرق والرعد أحيانا نتيجة لحركة خط الالتقاء المداري باتجاه الشمال يتبعه امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس من الثلاثاء إلى الخميس غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات، تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة ثم تمتد السحب الممطرة على بعض المناطق الساحلية والغربية مع انحفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجيا مساء يوم الخميس.
تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
يصبح البحر متوسطا إلى مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان. يتابع المركز الوطني للأرصاد الوضع على مدار الساعة ويستمر في موافاة آخر المستجدات ويناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الإشاعات.

المصدر: وام
منخفض جوي
سحب ركامية
البرق
الرعد والبرق
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