محمد بن زايد: حل النزاعات سلمياً يجنّب المدنيين تداعيات الصراعات

أبوظبي (وام)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس، اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

ورحب سموه، خلال الاتصال، بالاتفاق الذي وقعته في مدينة إسطنبول جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن اتفاق إسطنبول يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، معرباً عن تطلعه إلى تنفيذه في أسرع وقت لتفادي حصول أزمة غذاء عالمية.

وأشاد سموه بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان ومبادراته الخيِّرة التي أسهمت في توقيع الاتفاق بين الأطراف المعنية أول أمس الجمعة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وتوفير ممرات آمنة.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجهود الدبلوماسية التركية للوصول إلى هذا الاتفاق مؤكداً أهمية حل النزاعات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية وذلك لتجنب تداعيات الصراعات على المدنيين والبنيـــة التحتية والأركان الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار والتي تتطلع إليها شعوب العالم أجمع.

كما بحث سموه وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.