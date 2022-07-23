أجواء تنافسية كبيرة في «الذيد للرطب»

الشارقة (الاتحاد)

يواصل مهرجان الذيد للرطب فعاليات موسمه السادس الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد تحت شعار «عبق الماضي... والحاضر الزاهر» بنجاح متميز، في ظل ما يشهده من أجواء تنافسية كبيرة بين المئات من المشاركين، وحضور واسع للزوار من مختلف إمارات الدولة، مقدماً منصة رائدة لتعزيز وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى المحلي، ودعم ملّاك النخيل والمزارعين وتشجيعهم على التوسع والارتقاء بإنتاجهم كمّاً ونوعاً.

وانعكس تطوير المسابقات في الدورة الحالية من المهرجان، وزيادة زخم فعالياته وأنشطته مقارنة بالأعوام السابقة على زيادة مشاركة وتنافس ملّاك النخيل والمزارعين، نظراً لأهمية الحدث في إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم والتسويق لها، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة لتعزيز جودة إنتاج التمور والرطب، ولا سيما في ظل حضور العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالزراعة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، إلى جانب الشركات المتخصصة بالمعدات والتقنيات الزراعية وأجهزة التعبئة والتغليف، التي حرصت الغرفة على استقطابهم هذا العام انطلاقاً من سعيها لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الفنية بين منتجي التمور والتشجيع على تعزيز مكانة شجرة النخيل والتحفيز على زراعتها والاهتمام بها وفق أرقى المعايير المتبعة.

تعزيز استدامة زراعة النخيل

وأكد عبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان أثبت في موسمه السادس أهميته المتنامية بالنسبة لشريحة واسعة من ملّاك النخيل على مستوى الدولة عموماً، وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص، وهو ما انعكس من خلال حجم المشاركة في المسابقات، وفي الحضور الواسع من الزوار، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة تحمل مؤشرات نجاحها قبل ختامها، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة المتواصل وتوجيهاتها بأهمية دعم قطاع زراعة النخيل لما يحمله من ارتباط وثيق بتراث وثقافة المجتمع الإماراتي، ولمردوداته الاقتصادية ومساهمته في تعزيز منظومة التنوع الغذائي.

توزيع الجوائز

شهد اليوم الثاني من المهرجان توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات اليوم الأول والإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقات اليوم الثاني، حيث قام عبدالعزيز شطاف يرافقه عدد من المسؤولين بتوزيع الجوائز على الفائزين، مثنياً على ما قدموه من جهود كبيرة في المهرجان وحرصهم على تقديم أفضل منتجات الرطب والتمور، والحفاظ على شجرة النخيل، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات.

وتتواصل مسابقات المزاينة باستقبال طلبات التقدم من المزارعين، حيث سيشهد اليوم الرابع والأخير من المهرجان استقبال المتقدمين لمسابقات مزاينة النخبة عام، ومزاينة التين، ليختتم المهرجان فعالياته في الساعة العاشرة من مساء الغد مع الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز التي تتراوح قيمتها ما بين 25 ألف درهم كحد أقصى و1000 درهم كحد أدنى.