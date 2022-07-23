4 آلاف منتسب من كبار المواطنين في «اجتماعية الشارقة»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تقدم دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خدمات متنوعة لكبار المواطنين المنتسبين إليها ومنها خدمات الرعاية المنزلية، حيث يبلغ عدد المنتسبين إلى الدائرة إلى أكثر من 4127 منتسباً، وتسعى الدائرة من خلال تلك الخدمات إلى الارتقاء بمجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي وفق أفضل الممارسات الاجتماعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وقالت خلود عبد الله آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة: تتطلع الدائرة من خلال رسالتها، إلى تقديم خدمات اجتماعية علاجية ووقائية وإنمائية في مجال الضمان والرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة ودراسة المشكلات الاجتماعية لإيجاد الحلول ودعم اتخاذ القرار إسهاماً في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة.

وأشارت إلى أنه تم تأسيس خدمة الرعاية المنزلية في عام 2003 لتقديم خدمات اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية لكبار السن والمعاقين وهم في منازلهم، حيث توفر وحدات متنقلة يتم من خلالها تقديم باقة من الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية بما يتلاءم مع احتياجاتهم مع فرق عمل من المختصين، بالإضافة إلى وحدة للخدمات الداعمة، والتي تطرح برامج تأهيلية فضلاً عن البرامج التدريبية للقائمين على أساليب ووسائل العناية والرعاية الصحية لضمان استقرارهم الصحي وتقديم خدمة التمريض المنزلي (رحمة)، وخدمات النقل الخاص لطريحي الفراش، وتوفير الاحتياجات الطبية لذوي الدخل المحدود.

كما تقدم الدائرة خدماتها لكبار السن عبر أندية الأصالة لتقديم خدمات اجتماعية وصحية وترفيهية نهارية لكبار السن لتحقيق الاندماج الاجتماعي، من خلال برنامج وأنشطة حيوية تضمن تفاعلهم مع المجتمع وأفراده.

وأكدت خلود آل علي، أن المركز تعامل مع ما يقارب 837 طلباً مقدماً للحصول على خدمات الرعاية المنزلية لصالح كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل على مستوى مدينة الشارقة، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء، بالإضافة إلى الحمرية، والذيد، والمدام، والبطائح، ومليحة، وذلك منذ بداية العام (2022).

وأشارت خلود آل علي إلى أن الدائرة قدمت من خلال الرعاية المنزلة جلسات العلاج الطبيعي المنزلي، ممن تتطلب حاجتهم الضرورية واستمرارية الجلسات العلاجية وفقاً للإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة، والموصى بها من الطبيب، لافتة إلى أن الدائرة خصصت 35 وحدة متنقلة للقيام بالزيارات المنزلية للحالات المسجلة بمركز خدمات كبار السن من الآباء والأمهات من كبار المواطنين وطريحي الفراش والمرضى النفسيين وذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات الصحية وتوصيل الأدوية.