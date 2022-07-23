5 خدمات توفرها «أساطيل» لقطاعي النقل بالحافلات و«البضائع»

هالة الخياط (أبوظبي)

توفر منصة «أساطيل» التي أطلقها مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل أبريل الماضي، 5 خدمات يمكن لقطاعي النقل بالحافلات ونقل البضائع الاستفادة منها.

وتهدف منصة «أساطيل» إلى تعزيز الامتثال لأنظمة النقل وتحقيق قطاع نقل آمن في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وتسهل على شركات النقل التسجيل لدى مركز النقل المتكامل، بما في ذلك تسجيل المركبات والسائقين، وتشمل رحلة المتعامل عبر المنصة تسجيل الشركة، تسجيل المركبة، تسجيل السائقين، والحصول على التصاريح.

وتعد منصة «أساطيل» منظومة إلكترونية ترتبط ببرمجيات تتبّع وقاعدة بيانات مركزية تتيح إمكانية معرفة موقع المركبات من خلال الاتصال بأجهزة التتبع الإلكترونية، وتدعم الجهات المعنية في تنظيم حركة المركبات التابعة لها وتحديد مواقعها بشكل آني وتنظيم العمليات التشغيلية، ومراقبة مدى التزام السائقين بقواعد السير والمرور، حيث تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات، وتمكن من تحليل بيانات حركة المركبات واستخدام البيانات في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، واستخراج مؤشرات الأداء الخاصة بكل من مشغلي الأساطيل والسائقين. وأكد مركز النقل المتكامل أنه لا يمكن التقدم لأي خدمة لدى المركز إلا بعد التسجيل في نظام خدمات تصاريح مركز النقل المتكامل «أساطيل» ولا يحق لأي شركة ممارسة نشاط نقل البضائع أو نقل الركاب بالحافلات، إلا بعد التسجيل في النظام والحصول على التصاريح اللازمة تفادياً للمساءلة.

وأوضح المركز أنه لا توجد رسوم مقررة للتسجيل في نظام خدمات تصاريح مركز النقل المتكامل سواء لخدمات تصاريح نقل البضائع أو لخدمات تصاريح نقل الركاب بالحافلات.

ومنح مركز النقل المتكامل جميع مشغلي نقل الركاب بالحافلات في الإمارة والحافلات المسجلة خارج الإمارة والمشغلة فيها، مهلة حتى 15 سبتمبر 2022 لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي. كما تتيح منصة أساطيل جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، والمهلة المتاحة لتعديل أوضاعهم وفقاً للائحة حتى أكتوبر المقبل.