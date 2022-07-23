تبرئة موظف وتعويضه

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين موظف وشركة خاصة كان يعمل لديها، بتبرئة الشاكي عما نسب إليه وبتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية وإعطائه الحق في نقل إقامته وتحملها المصاريف الخاصة في الإقامة مع تجديدها للضمان الصحي، عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

وكان الشاكي (موظف) قد أقام دعوى قضائية ضد شركة كان يعمل لديها، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به على سند من أنه عمل لدى الشركة وتم إيقافه عن العمل والحكم له في الدعوى العمالية بمستحقاته العمالية.

وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت للمحكمة أن الدعاوى أقيمت في فترة تزامن معها إنهاء خدمات الشاكي وقد نشأت بينهما قضايا سواء من قبل الشاكي أو الشركة وما ترتب عن ذلك من قيام كل طرف برفع أوامر على عرائض وكان ما سلكته هذه الأخيرة في لجوئها إلى القضاء الذي يشمل ما نص عليه القانون من إجراءات يتوصل بها الشخص إلى حقوقه.

وكان ما انتهى إليه الحكم يوافق الثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون ويكفي لحمل قضاء المحكمة ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ويحمل الرد المسقط لحجج الشركة وأوجه دفاعها، ومن ثم فإن ما ينعاه الشاكي على الحكم بأن ما جاء في أسباب استئنافه وما أرفق به من مستندات يؤكد الضرر الذي أصابه ابتداء من عدم موافقة الشركة لنقل إقامته لجهة أخرى ليستطيع العمل لديها، وعدم تنفيذ الأمر على عريضة لتجديد الإقامة مما ترتب عنه تحمله مصاريف الإقامة والغرامات التي طبقت عليه نظير تخلفها عن تجديد الإقامة وكذلك مخالفتها لتنفيذ الأمر على عريضة لتجديد الضمانات الصحية بالرغم من أنه ما زال على إقامتها إضافة إلى سوء نيتها عند تقديمها القضية الجزائية الثانية، ومن ثم فإن الخطأ المستوجب للتعويض ثابت في حقها لتعسفها الواضح في فتح بلاغ جزائي ثان.