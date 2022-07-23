1.2 مليون زائر لـ«حتا» العام الماضي

دبي (الاتحاد)

أكد العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أهمية منطقة حتا التي تعتبر من أبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي.

وأضاف العقيد مبارك الكتبي أن الموسم السياحي يبدأ في منطقة حتا في شهر أكتوبر من كل عام، لافتاً إلى أن عدد زوار المناطق السياحية في المنطقة بلغ في العام الماضي مليوناً و255 ألفا و863 زائراً، في حين بلغ عدد الزوار 135 ألفا و909 زوار منذ بداية العام 2022.

ومن جانبه قال العقيد عبد الله راشد الهفيت، نائب مدير مركز شرطة حتا، إن المركز قام بتأسيس «فرقة الشجعان» وهي فرقة متخصصة في الأمن السياحي، وذلك بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العامة لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، وهي مدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية، وجاهزة أيضاً للتعامل مع أي حادث.