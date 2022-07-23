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شرطة دبي تُطلع نظيرتها في الفجيرة على تجربتها الإعلامية

شرطة دبي تُطلع نظيرتها في الفجيرة على تجربتها الإعلامية
24 يوليو 2022 01:33

دبي (الاتحاد)

استقبلت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، يترأسه العقيد خالد عبدالله الوعل الظنحاني، مدير مكتب القائد العام لشرطة الفجيرة، وكان في استقبال الوفد، المقدم عبدالرحمن النعيمي، من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والرائد خالد المري، رئيس قسم التواصل الاجتماعي، بحضور النقيب محمد البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الفجيرة، وعدد من المسؤولين من الجهتين، وذلك للاطلاع على تجربة الشرطة في المجال الإعلامي.
ورحب المقدم النعيمي، بالوفد مؤكداً أن شرطة دبي تحرص على نقل معارفها وتجاربها وخبراتها في مختلف التخصصات مع كافة الجهات.
واستعرض الرائد خالد المري، الهيكل التنظيمي لإدارة الإعلام الأمني، موضحاً دور كل قسم في إنتاج المحتوى الإعلامي.

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