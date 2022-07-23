تخريج دورة للعنصر النسائي بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

شهد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، حفل تخريج دورة الضباط المحلية الثانية للعنصر النسائي، التي عقدت بمركز التدريب على مدار 16 أسبوعاً.

حضر حفل التخريج العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام، والعميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة والمديرون العامون وكبار الضباط.

وأشاد اللواء علي النعيمي بالتزام المنتسبات طيلة فترة انعقاد الدورة، التي انطلقت في الرابع مع أبريل الماضي، واختتمت برنامجها أمس الأول، وحرصهن على الاستفادة القصوى من العلوم والمهارات النظرية والعملية التي تلقينها، لافتاً إلى أن هذه الدورة تشكل إضافة جديدة تثري قدرات ومهارات منتسبات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وقالت الملازم أول مريم راشد الغافري في كلمة الخريجات إن المدربين القائمين على هذه الدورة حرصوا على تسخير خبراتهم لتعريف المنتسبات بكيفية التعاطي مع مستجدات الساحة الأمنية.