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الإمارات

الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا

توقيع الاتفاق بحضور أمين عام الأمم المتحدة والرئيس التركي
23 يوليو 2022 21:32

رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية "مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، مثمنة الجهود الحثيثة التي قامت بها الجمهورية التركية والأمم المتحدة للتوصل إلى هذه الاتفاقية المهمة.
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن الاتفاقية الموقعة في إسطنبول خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي عبر التخفيف من تداعيات أزمة الحبوب حول العالم.
وأكدت الوزارة أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يعزز السلم والأمن العالمي، مشددة على أهمية تقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

المصدر: وام
اتفاق إسطنبول
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
صادرات الحبوب
أوكرانيا
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