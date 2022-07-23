الأحد 24 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
23 يوليو 2022 18:01

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً مغبراً نهاراً، غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. 
وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والثاني عند الساعة 22:04 والجزر الأول عند الساعة 14:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:54. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 18:07 والجزر الأول عند الساعة 13:20 والجزر الثاني عند الساعة 01:35. 

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
درجات الحرارة
آخر الأخبار
موظف في حافلة مطار برشلونة يحضر الركاب في برشلونة
عربي ودولي
إسبانيا تواجه موجة حر شديدة
اليوم 15:56
جدل في ألمانيا بشأن إجراءات جديدة لمواجهة «كورونا»
جدل في ألمانيا بشأن إجراءات جديدة لمواجهة «كورونا»
اليوم 15:54
العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة
دنيا
العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة
اليوم 15:51
من هونج كونج
عربي ودولي
هونج كونج تطلب من المسافرين تعبئة نموذج إعلان صحي
اليوم 15:48
«ناشئة الشارقة» تنفِّذ ورشاً لأعضاء البرلمان العربي للطفل
دنيا
«ناشئة الشارقة» تنفِّذ ورشاً لأعضاء البرلمان العربي للطفل
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©