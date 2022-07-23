الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً مغبراً نهاراً، غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والثاني عند الساعة 22:04 والجزر الأول عند الساعة 14:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:54. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 18:07 والجزر الأول عند الساعة 13:20 والجزر الثاني عند الساعة 01:35.