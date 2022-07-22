محمد بن راشد: لا خط نهاية في سباق التميز

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أنه لا خط نهاية في سباق التميز، مشيراً سموه إلى أن الجميع يحلم لكن القائد هو فقط من يحول الأحلام إلى حقيقة. جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

فيديو صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية#نتصدر_المشهد #ومضات_قيادية pic.twitter.com/u6aL0SLa6L — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) July 22, 2022

وقال سموه في الفيديو: «أخبر فريقي، في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية.. وهذه العبارة تصبح أكثر واقعية كل يوم.. عندما نعد نفي بالوعد.. نحن جميعاً لدينا أحلام لكن القائد فقط هو من يمكنه تحويل هذه الأحلام إلى حقيقة.. كلنا نخاطر في الحياة.. لكن هل تعلم ما هو الخطر الأكبر؟ أن لا تخاطر على الإطلاق».