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تعاون بين «تريندز» و«جنيف للدراسات»

محمد العلي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
23 يوليو 2022 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون بحثي وعلمي مع مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية - جنيف، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات واستطلاعات الرأي، فضلاً عن تعظيم الشراكة بين الطرفين لتبادل الأبحاث والإصدارات وتنظيم الندوات والمحاضرات المشتركة، إذ تأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية «تريندز» الهادفة لبناء شبكة علاقات واسعة وتعزيز قاعدة الشراكات الإقليمية والعالمية.
وقع المذكرة من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب «جنيف للدراسات» إيوالد كونيغ المدير التنفيذي للمركز، وتسعى الاتفاقية إلى دعم مجال البحث العلمي بإنتاج مشترك وهادف، إلى جانب إقامة الفعاليات والأنشطة المتنوعة، كالمؤتمرات الدولية، وورش العمل المشتركة، والندوات، والمحاضرات، وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، ودعم برامج التدريب.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون التي يبرمها «تريندز» مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر والدراسات، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وإقامة شراكات منتجة وفعالة، تسهم في تعزيز الإنتاج البحثي والعلمي والمعرفي، مثمّناً الشراكة مع مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية، وما سيثمر عنها من إنتاج علمي وبحثي قوي وموثوق.
وأكد العلي أن «تريندز» يستهدف من وراء تعزيز شراكاته البحثية والعلمية والأكاديمية أن يكون جسراً للتواصل المعرفي والأكاديمي بين أهم مراكز البحوث والدراسات على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى استشراف المسارات المستقبلية للأزمات والقضايا الدولية، ووضع تصورات ومقترحات تساعد صانعي القرار على كيفية التعامل البنَّاء معها، إلى جانب تعزيز القدرة على مواكبة مستجدات القضايا العالمية بالتحليل والنقاش وطرح الحلول البناءة.
بدوره، أوضح إيوالد كونيغ أن التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مثمر وبناء وسينعكس على قوة الإنتاج البحثي والعلمي المشترك، مؤكداً أهمية تعزيز أطر التعاون البحثي والعلمي بين المؤسسات البحثية، وإطلاق المبادرات المشتركة، وتشجيع تبادل الخبرات والكوادر، بهدف الارتقاء بجوهر البحث العلمي، ونشر المعرفة، وتعزيز القدرات البحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
محمد العلي
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