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شرطة أبوظبي تختتم «صيف بأمان»

شرطة أبوظبي تختتم «صيف بأمان»
23 يوليو 2022 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي فعالية «صيف بأمان» في ياس مول بأبوظبي، وتهدف إلى توعية الجمهور للالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب.
وزار العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي يرافقه العميد حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية والعقيد سيف حسن المنصوري مدير إدارة الاتصال المؤسسي في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الورش الأمنية التوعوية والمرورية المقدمة من قبل الإدارات الشرطية بمدينة الطفل «كيدزانيا»، والتقى المشاركين بالأنشطة والمنظمين للعروض والقائمين على الفعالية.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالطفل ورعايته في بيئة آمنة تعزز من قدراته ومهاراته وتوفر مناخاً ملائماً من خلال أنشطة تعليمية وتدريبية شرطية تنمى الحس الأمني فيهم. وأوضح أن حماية الطفل مسؤولية الجميع والنواة الأهم لتكوين مجتمع سليم ومعافى عبر اتباع أساليب التربية الصحيحة وتنمية المهارات وتقويم السلوكيات وتعزيز حب العلم والمعرفة وغرس مفهوم الالتزام بالقوانين والأنظمة الأمنية في نفوسهم.

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