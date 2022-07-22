«شرطة دبي» تطلع على سبل تعزيز السلامة المرورية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من شرطة دبي على تجربة مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي وممارساتها المتطورة في تعزيز السلامة المرورية وتطبيق أحدث التقنيات في الربط بين النظام المروري والهوية الوطنية.

وبحث العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، مع الوفد الزائر برئاسة العقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستمع الوفد إلى شرح من العميد سيف حمد الزعابي مدير إدارة مرور أبوظبي حول أفضل الممارسات التطويرية المتبعة في مجالات السلامة المرورية. وتعرف على جهود التوعية حول الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي، وتقديم الإرشادات حول الاشتراطات الفنية وأنواع الدراجات المصرح باستخدامها، وتوضيح الغرامات المتعلقة بعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات ومعايير ومتطلبات السلامة، والطرق والمسارات والأماكن المصرح للدراجات استخدامها.

واطلع على تجربة مديرية المرور والدوريات وإجراءاتها في فك حجز المركبات وإجراءات المخالفات على المركبات التي يتم تأجيرها من مكاتب الإيجار والبرامج والأنظمة المستخدمة، كما اطلعوا على الدورية الذكية والأنظمة والأجهزة المزودة بها، وآلية العمل والأنظمة المتبعة في قسم المدينة الآمنة، ومهام منصة العمليات في إدارة العمليات.