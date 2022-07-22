مركز خليفة بجامعة الإمارات يجري دراسة على 225 سبخة

العين (الاتحاد)

تمكّن باحثون من مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات العربية المتحدة من الإجابة على سؤال «هل السبخة الساحلية حيّة أم معدومة؟!» واستخلص الباحثون عقب عمليات للتنقيب الجينومي للأراضي المالحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ عددها 225 سبخة، أن البيئة القاسية للسبخات تعتبر موطناً لمختلف أشكال الحياة الميكروبية.

ولقد قام بالدراسة التي نشرت في مجلة «سينتفيك ريبوت» العلمية مجموعة من الباحثين برئاسة الدكتور خالد الأميري، رئيس قسم علوم الأحياء، ومدير مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية، بالتعاون مع باحثين من جامعة نيويورك وطلبة من قسم علوم الأحياء في جامعة الإمارات.

وأوضح الدكتور خالد الأميري: «إن هذه الدراسة حديثة جداً وهي تطرح تساؤلاً مهمّاً حول الحياة في السبخات، وبالتالي مواجهة التحديات في مجال الزراعة في ظروف صعبة أو شبه معدومة، مما يدعم أبحاث الأمن الغذائي محلياً وعالمياً» وأظهر التسلسل الجينومي الكامل للكائنات المستوطنة العديد من العمليات الأيضية البيولوجية، وتمثل البكتيريا الزرقاء (cyanobacterium) أساس العمليات الأيضية المعتمدة على الضوء في السبخات عالية الملوحة.

ووجدنا أن التفاعل المتبادل بين البكتيريا الزرقاء مع التجمعات الميكروبية الأخرى من الممكن أن يعد عاملاً مهماً في تطوّر السبخات خلال آلاف السنين».