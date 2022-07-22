«بيئة أبوظبي» تبحث سياسة التنوع البيولوجي في الإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت هيئة البيئة – أبوظبي مؤخراً ورشة عمل بحضور ممثلين من عدد من الجهات المعنية من المؤسسات والهيئات الحكومية للتشاور حول سياسة التنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي والتي أعدتها الهيئة كإحدى المُرتكزات التي ستُسهم في تنظيم وتعزيز الاستخدام المستدام لموارد التنوع البيولوجي بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي.

وتم خلال الورشة، التي نظمت عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض أهداف السياسة وأهم المبادئ المقترحة لحماية التنوع البيولوجي البري، بالإضافة الى شرح رؤية السياسة وموائمتها مع الأهداف الوطنية والدولية بما يُسهم في الارتقاء باستمرارية الوظائف الحيوية للأنظمة البيئية البرية والبحرية فيها.

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: «يعتبر التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي فريد من نوعه حيث تم تسجيل والتعرف على ما يزيد عن 3700 نوع من الكائنات، ولمواجهة الضغوط التي تواجهها البيئة الطبيعية كان من الضروري وضع السياسة من أجل الاستجابة للتهديدات الرئيسية التي تواجه التنوع البيولوجي المحلي، ولضمان تحقيق الأهداف الرئيسية للتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي والتي تركز على حماية الموائل الطبيعية في الإمارة، وضمان عدم انقراض أنواع جديدة وزيادة مؤشر القائمة الحمراء للأنواع الفطرية ومؤشر التنوع البيولوجي الحضري وزيادة نسبة المناطق المحمية في الإمارة».