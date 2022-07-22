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بلدية أبوظبي توعي بـ«منافذ البيع في الأحياء السكنية»

منع منافذ البيع غير المرخصة داخل الأحياء السكنية (من المصدر)
23 يوليو 2022 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الشهامة، حملة توعوية -ميدانية وافتراضية- بعنوان «منافذ البيع بالأحياء السكنية»، استهدفت كافة أفراد المجتمع في منطقة الفلاح الجديدة، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك بهدف توعية ملاك الوحدات السكنية بعدم فتح منفذ للبيع في المنازل إلا بعد استصدار التصاريح اللازمة، واتباع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بهذا الخصوص.
وتضمن الجزء الميداني من الحملة، التي استمرت لمدة خمسة أيام على التوالي، توعية أفراد المجتمع في منطقة الفلاح الجديدة بعدم التعامل مع منافذ البيع الغير مرخصة في المنازل السكنية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم بشكل خاص، وعلى سلامة أفراد المجتمع بشكل عام، وكذلك التوعية بعدم فتح منافذ بيع إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة تجنباً للمخالفات القانونية. كما تضمن الجزء الافتراضي من الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج «فيرجنا» حول الحملة وأهدافها، وكذلك إرسال العديد من الرسائل النصية القصيرة للفئات المستهدفة، والتي تتوافق مع أهداف الحملة ومضمونها التوعوي حفاظاً على سلامة الجميع.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
الأحياء السكنية
منافذ البيع
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