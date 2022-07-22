«ليوا لنخبة الرطب».. سباق إلى منصة التتويج

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يستعد اليوم السبت أصحاب مزارع النخيل الراغبون في خوض منافسات شوط ليوا لنخبة الرطب، والتي خصصت لها اللجنة العليا للمهرجان 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الأول في تلك المسابقة على جائزة مالية قيمتها 125 ألف درهم. ويشترط للمشاركة فيها تقديم ما لا يقل عن 15 نوعاً مختلفاً من الرطب، ووزن كل نوع لا يقل عن 3 كيلوغرامات، ويتوقع أن تشهد منافسات قوية من أصحاب المزارع نظرا لما تمثله هذه المسابقة من تحد ورغبة لدى الملاك في الوقوف على منصة التتويج في تلك الفئة وفئة الظفرة لنخبة الرطب.

وشهدت منافسات الشوط المفتوح في فئة الخلاص اكتساح مزارع ليوا لجميع المراكز الفائزة في تلك المسابقة باستثناء مركز وحيد حققته مزرعة خليفة سهيل علي ربيع المزروعي في مدينة زايد بعد أن أحرزت المركز الحادي عشر من ضمن 25 فائزاً في تلك الفئة أعلنت عنهم لجنة التحكيم.

وأسفرت نتائج المنافسات في فئة الخلاص الشوط المفتوح والتي شهدت قوة وندية بين المتسابقين قبل أن تعلن لجنة التحكيم في مهرجان ليوا للرطب عن فوز سيف بخيت سيف مرشد المرر بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني سالم علي مرشد المرر، وفي المركز الثالث عوشة عبدالله سالم المرر، وفي المركز الرابع عبيد سعيد المزروعي، وفي المركز الخامس ورثة عيسى فارس المزروعي، وفي المركز السادس مصبح سالم المرر، وفي المركز السابع عبدالله خلف هلال المزروعي، وفي المركز الثامن حمد علي مرشد المرر، وفي المركز التاسع عبيد علي مرشد المرر، وفي المركز العاشر جابر علي مرشد المرر، وفي المركز الحادي عشر جاءت مزرعة خليفة سهيل المزروعي، وفي المركز الثاني عشر محمد سيف المرر، وفي المركز الثالث عشر عبدالله سلطان القبيسي، وفي المركز الرابع عشر حميد جابر المرر، وفي المركز الخامس عشر حمد قماد المنصوري، وفي المركز السادس عشر نصيب أحمد المنصوري، وفي المركز السابع عشر مريم سيف الفلاحي، وفي المركز الثامن عشر ورثة سيف مبارك بن حفيظ المزروعي، وفي المركز التاسع عشر ورثة سيف مبارك بن حفيظ المزروعي، وفي المركز العشرين مبارك جمعة القبيسي، وفي المركز الحادي والعشرين ورثة محمد هلال القبيسي، وفي المركز الثاني والعشرين حمد عتيق المزروعي وإخوانه، وفي المركز الثالث والعشرين حميد غانم الهاملي، وفي المركز الرابع والعشرين بخيته أحمد المنصوري، وفي المركز الخامس والعشرين وضحة عتيق الهاملي.

وفي منافسات مسابقة الخلاص لمزارع العين أسفرت النتائج عن فوز علي سعيد العرياني بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني بني علي مفتاح القبيسي والثالث مبارك محمد الشامسي والرابع سعيد راشد الشامسي والخامس سلطان سعيد العرياني والسادس حمد سهيل الشامسي والسابع مطر علي الشامسي والثامن صبحاء ظبيب العرياني والتاسع راشد سعيد العرياني والعاشر عبدالله مطر الشامسي والحادي عشر ناصر مبارك الشامسي والثاني عشر ورثة سهيل الشامسي والثالث عشر أحمد سعيد الشامسي والرابع عشر عيضة محمد الكثيري والخامس عشر عبدالله مبارك الكثيري والسادس عشر راشد حمد الشامسي والسابع عشر سالمين عوض العامري والثامن عشر راشد علي الشامسي والتاسع عشر حمدان محمد العرياني والعشرين سالم خلفان النيادي.

الأعمال التراثية تبهر الزوار

تستحوذ الأعمال اليدوية والمشغولات التراثية التي تقدمها مجموعة من محترفي صناعة تلك الأعمال من سيدات منطقة الظفرة على اهتمام زوار المهرجان وخاصة من خارج الدولة الذين يحرصون على اقتناء بعض من تلك الأعمال والمشغولات كتذكار لهم عن المهرجان كما يحرص عشاق الفن التراثي الأصيل على متابعة تلك الصناعات التي تنقل الزائر إلى مرحلة تاريخية قديمة كانت تقوم فيها المرأة بأغلب الأعمال والمشغولات الحياتية بيديها.

ومن داخل موقع المهرجان في مدينة ليوا تتواجد مجموعة من الأمهات المتميزات في صناعة وعمل المشغولات اليدوية والأعمال التراثية التي تعكس عراقة وتاريخ دولة الإمارات ليقدمن نماذج حية من تلك الأعمال أمام الجمهور الكبير الذي تفاعل بشكل قوي أمام تلك الصناعات، ولاقت إعجاب الزوار سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وقامت العارضات بتقديم عرض تفاعلي حي لبعض الحرف اليدوية والعروض التراثية التي اشتهرت بها المرأة الإماراتية منذ القدم وذلك بهدف تعريف زوار المهرجان على الأعمال اليدوية للحرفيات الإماراتيات التي تعد أحد أهم معالم التراث الإماراتي ومن أهمها التلي والسدو والسف وأعمال الخوص والحياكة إضافة إلى صناعة البخور والدخون والأكلات الشعبية وغيرها من المشاركات.

تقييم المزارع النموذجية

تواصل لجان التحكيم التابعة لمهرجان ليوا للرطب عملها لتقييم المزارع المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية في الفئات الثلاث وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في نهاية المهرجان.

وتهدف مسابقة المزرعة النموذجية إلى الاهتمام بالمزارع ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه ونظافة المزرعة وغيرها من المعايير التي تساهم في تطوير قطاع الزراعة بمنطقة الظفرة.

وانتهت اللجنة المنظمة من تسجيل المزارع المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة)، والتي خصصت لها 15 جائزة بقيمة تبلغ 2 مليون 250 ألف درهم، بواقع 5 جوائز لكل فئة. وتشترط اللجنة المنظمة على المشاركين ضرورة أن لا تقل مساحة المزرعة المراد المشاركة بها عن 15 دونما وأن تشمل المزرعة على النخيل وغيرها من الأشجار بما يتماشى مع مساحة الأرض، وأن يتم التسجيل في مسابقة المزرعة النموذجية خلال أول يوم في المهرجان ولا تقبل أي مشاركة بعد ذلك التاريخ.

وتتمثل معايير تقييم المزرعة النموذجية بفئاتها، في التركيز على النظافة العامة للمزرعة، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، والالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، وأن تكون المزرعة محددة بسور وبوابة، بالإضافات إلى عدد من المتطلبات الأخرى مثل توفير سكن ملائم للعمال، وأماكن تخزين للمنتجات الزراعية، وأماكن تخزين للمدخلات الزراعية من مبيدات وأسمدة، وتوفير أماكن لمخلفات المزرعة.