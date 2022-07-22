«أبوظبي للغة العربية» يعرف بجائزة «كنز الجيل» خلال مهرجان ليوا للرطب

أبوظبي (وام)

نظّم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وخلال فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان ليوا للرطب، الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة حتى 24 من يوليو الجاري، ندوة تعريفية بجائزة «كنز الجيل» التي أطلقت دورتها الأولى مؤخراً، بهدف تكريم الأعمال الشعرية النبطية، والدراسات الفلكلورية، والبحوث التي تمنح للدارسين والمبدعين الذين قدموا أعمالًا تناولت الموروث المتصل بالشعر النبطي وقيمه الأصيلة.

وشارك في الجلسة التي استضافها المسرح الرئيس، كل من عيسى سيف المزروعي، رئيس اللجنة العليا للجائزة، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبد الله ماجد آل علي، عضو اللجنة العليا للجائزة، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، اللذان عرّفا بالجائزة، وأهدافها، وفروعها، وسبب تسميتها، واستعرضا آلية عمل لجنة التحكيم، وشروط الانتساب، وغيرها من المحاور.

وخلال الجلسة أشار المزروعي إلى أن تم استلهام الجائزة واسمها من إحدى قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان -طيّب الله ثراه- لتكون منطلقاً لتكريم الجهود والتجارب النوعية المتميّزة في مجال الشعر النبطي، وإبراز مكانة هذا النوع من الأدب الذي يوصف بأنه مرآة المجتمع. وأشار المزروعي إلى أن الجائزة تحظى بمكانة استثنائية باعتبارها تسعى للمحافظة على الفنون التراثية المتّصلة بالشعر النبطي، وتعزّز هوية الأجيال عبر ربطها بمقدرات تراثها الشعري والثقافي، مشيراً إلى أنها ستخصص منح تفرّغ خاصة لترجمة أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان« طيب الله ثراه» إلى العديد من اللغات الحيّة، إضافة إلى ترجمة النصوص الشعرية النبطية المؤثرة والملهمة.

من جهته، عرّف عبدالله ماجد آل علي بالتنوّع الذي تضمنته فروع الجائزة، حيث أوضح أنها تضمّ ستّ فئات هي «المجاراة الشعرية»، و«الشخصية الإبداعية»، وفئة «الفنون»، إضافة إلى «الدراسات والبحوث»، وفئة «الإصدارات الشعرية»، التي أشار إلى أنها ستُمنح لديوان شعري نبطي يمتاز بالأصالة والجزالة على صعيد الشكل والمضمون، وصولاً إلى الفرع السادس «الترجمة» التي ستذهب تقديراً لأعمال الترجمة الخاصة بأشعار الشيخ زايد لإحدى اللغات الحيّة، أو تكرّم عملاً قدّم في نقل وترجمة الشعر العربي إلى اللغات الأخرى، فيما تحدّث عن قيمة الجوائز الإجمالية لجميع الفروع والتي تصل إلى 1.5 مليون درهم.