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«الدفاع المدني» تحذر: «الأحمال» والتوصيلات العشوائية تسبب الحرائق

«الدفاع المدني» تحذر: «الأحمال» والتوصيلات العشوائية تسبب الحرائق
23 يوليو 2022 00:52

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية أصحاب المصانع والمنشآت التجارية والمساكن ضرورة التزام التعليمات واشتراطات السلامة والوقاية، والابتعاد عن تركيب الإضافات الكهربائية العشوائية مع التأكيد على ضرورة القيام بأعمال الصيانة والتجديد للأجهزة الكهربائية من مختصين وفنيين معتمدين ومؤهلين للقيام بأعمال الصيانة لتجنب الأضرار أو الإخلال بشروط السلامة والوقاية، محذرة من زيادة الأحمال الكهربائية والتركيبات العشوائية بصورة مخالفة من قبل أشخاص غير فنيين أو مختصين ينجم عنه الضغط على الشبكات الكهربائية، وقد يؤدي ذلك لاشتعال الحرائق.
أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أهمية الالتزام واتباع الإرشادات والوسائل الوقائية في جميع المنشآت السكنية والتجارية، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية الزائدة والصيانة من غير المؤهلين تشكل خطورة بالغة على حياة أفراد المجتمع، حيث من الممكن التسبب بإمكانية وقوع الحرائق، ناهيك إذا كانت غرف المفاتيح الكهربائية مفتوحة وغير مغلقة بإحكام، الأمر الذي يتسبب في حدوث تماس كهربائي، ينجم عنه حرائق كبيرة تؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، كالخسائر في الأرواح البشرية والإصابات البليغة مع خسائر في الممتلكات والمكتسبات العامة والخاصة.
ولفت المرزوقي إلى أن فترة الصيف تعد أكثر فصول السنة تسجيلاً للحوادث المنزلية، نظراً للارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، وما يصاحب ذلك من تشغيل وحدات التكييف بشكل مستمر في أرجاء المنزل، إضافة إلى كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية وتوصيلها بمقبس كهربائي واحد، دون معرفة الجهد الكهربائي للجهاز.
ودعا إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الوقائية وضرورة وجود قواطع كهربائية مناسبة لجهد الكهرباء في كل منزل، وإيقاف جميع الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف غير الضرورية قبل النوم.
كما وحذر قائد عام الدفاع المدني من استخدام الأجهزة والأدوات والأسلاك الكهربائية رديئة الصنع أو تلك المهترئة في التمديدات الكهربائية، مما يجعلها تتخطى الحمل المخصص لها، والتي تتسبب في نشوب ووقوع حوادث الحريق التي قد تقع وتحدث في أي وقت.
ووجه رسالة إلى أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع شروط السلامة والوقاية والعمل على ترشيد استخدام التيار الكهربائي والابتعاد عن زيادة الأحمال خاصة في أوقات ذروة استخدام الطاقة الكهربائية وذلك لتحقيق الأمن والسلامة للجميع.

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جاسم المرزوقي
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