الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع نشاط السحب مثيرة الغبار والأتربة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:12 والمد الثاني عند الساعة 21:11 والجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 04:56.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والمد الثاني عند الساعة 08:09 والجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:51.





المصدر: وام