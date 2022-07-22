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«الصحة» تحذر من استخدام منتج طبي مقلد

«الصحة» تحذر من استخدام منتج طبي مقلد
22 يوليو 2022 14:42

سامي عبد الرؤوف (دبي)
حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من استخدام المنتج المقلد للمستحضر الطبي «بروكوميل 45 مل»، مشيرة إلى وجود تشغيلة مقلدة للمنتج المذكور تحمل الرقم 981910b. 
وأفادت الشركة المصنعة بان التشغيلة مزورة ومصنعة من مصدر مجهول تحمل اسم الصنف التجاري والشركة المصنعة واسم الوكيل المعتمد وليست موردة من قبل الوكيل المعتمد. 
وذكر أن المنتج الأصلي مسجل لدى إدارة الدواء في الوزارة، داعية إلى عدم تداول المنتج المقلد إن وجد. 
وينتمي الدواء الأصلي والمنتج المعتمد، إلى فئة من الأدوية تعرف باسم التخدير الموضعي والمضادة لاضطراب النظم القلبي، فالتخدير الموضعي يسبب فقدان مؤقت للإحساس في المنطقة التي يتم تطبيق الدواء عليها عن طريق تثبيط النهايات العصبية.
ويعمل أيضاً كمنظم لعدم انتظام القلب عن طريق استقرار الغشاء العصبي وتقليل التدفقات الأيونية اللازمة لبدء وتوصيل النبضات.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
سحب دواء
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