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شرطة أبوظبي و"البلدية" تنفذان مبادرة "سقياهم" لحماية العمال من حرارة الشمس

شرطة أبوظبي و"البلدية" تنفذان مبادرة "سقياهم" لحماية العمال من حرارة الشمس
22 يوليو 2022 13:44

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي متمثلة في مركز مدينة زايد مبادرة "سقياهم" الإنسانية والمجتمعية للعمال والتي تضمنت توزيع عبوات التمور والمياه الباردة على العمال ضمن جهودها في حمايتهم من أشعة الشمس.

وأثنى العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة على التعاون والشراكة مع البلدية في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في الوقوف بجانب فئة العمال باعتباره واجبا إنسانيا لتخفيف عناء الحر عنهم خلال الصيف.

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وأكد حرص الجهتين على إسعاد العمال وترسيخ قيم العمل الخيري والإنساني في مجتمعنا ، وتعزيز هذه الخدمة الإنسانية للفئة العمالية . 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
بلدية مدينة أبوظبي
حملة “سقياهم
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