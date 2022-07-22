شرطة أبوظبي و"البلدية" تنفذان مبادرة "سقياهم" لحماية العمال من حرارة الشمس

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي متمثلة في مركز مدينة زايد مبادرة "سقياهم" الإنسانية والمجتمعية للعمال والتي تضمنت توزيع عبوات التمور والمياه الباردة على العمال ضمن جهودها في حمايتهم من أشعة الشمس.

وأثنى العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة على التعاون والشراكة مع البلدية في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في الوقوف بجانب فئة العمال باعتباره واجبا إنسانيا لتخفيف عناء الحر عنهم خلال الصيف.

وأكد حرص الجهتين على إسعاد العمال وترسيخ قيم العمل الخيري والإنساني في مجتمعنا ، وتعزيز هذه الخدمة الإنسانية للفئة العمالية .