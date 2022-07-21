27 ألف مركبة صعدت جبل «جيس»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن نحو 27 ألف مركبة صعدت إلى جبل جيس، خلال ثلاثة أيام في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام الدائرة، بأن غالبية السيارات التي صعدت الجبل، كانت قادمة من خارج وداخل الإمارة، وحملت سائحين وزواراً جاؤوا لقضاء أوقات جميلة، والاستمتاع بأجواء قمة الجبل الأعلى على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الأرقام من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة من السنة، خصوصاً مع تحسن الأجواء في القمة وتقلبات الجو، والتي تشهد ازدحاماً كبيراً بالزوار والسياح من داخل وخارج الإمارة.

وأوضح أن الزيارات تسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترات السنة المتقطعة، وخصوصاً فترة الشتاء منوهاً بأن الدائرة قد عملت على تشديد الإجراءات على المخالفات البيئية بهذه المناطق عبر تسيير الدوريات الليلية، لمنع ترك المخلفات في المناطق الطبيعية، وإلزام الزوار بالقوانين البيئية التي تحافظ على هذه الأماكن، مشيراً إلى أن دوريات «راقب» عملت على توعية الجمهور، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الزوار لهذه الأماكن. وأشار زوار جبل جيس إلى أن الأجواء في أعلى نقطة في دولة الإمارات تمتاز بالمتعة والاستجمام، وقل ما تتواجد في باقي مناطق الدولة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة التي تصل أحياناً إلى 25 درجة مئوية مقارنة بباقي المناطق التي تصل فيها الحرارة في هذه الفترة إلى 45 وما فوق، مؤكدين أن التحسينات والتعديلات التي شهدتها المنطقة السياحية كانت العامل الثاني الذي شجع الزوار والسياح لزيارة المكان.