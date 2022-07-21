في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية

يوسف العربي (أبوظبي)

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» نهضة شاملة في مختلف القطاعات والصعد.

وفي عهد فقيد الوطن أمسكت دولة الإمارات بزمام المبادرة في مجال المدن الاقتصادية والمناطق الحرة لتصبح منارة ومقصداً عالمياً للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

وعلى مدار العقدين الماضيين أرست المدن الاقتصادية والمناطق الحرة لمنظومة اقتصادية صناعة تجارية عالمية راسخة يصعب منافستها أو النيل منها.

واضطلعت المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في عهده «رحمه الله» بدور بارز في دعم الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، حيث تسابقت المناطق المنتشرة في أرجاء الدولة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتتنافس المناطق الصناعية في الإمارات في تقديم التسهيلات اللوجستية والإدارية لعملائها، إلا أن هذا التنافس يتم في إطار تكاملي، حيث تتباين الخدمات والشرائح المستهدفة في كل منطقة.

أهمية استراتيجية

وتحتضن الإمارات أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.

وتتميز المناطق الحرة في الدولة بتحويل الأرباح، وسهولة إجراءات التأسيس والعصرية، والتكاليف التنافسية، والإعفاءات بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، فضلاً عن القوانين واللوائح الخاصة، وسهولة الوصول للأسواق إقليمياً وعالمياً، والبنية التحتية الحديثة والمتطورة.

وتحظى المدن الاستثمارية والمناطق الحرة بأهمية استراتيجية نظراً لاحتضانها طيفاً متنوعاً من الصناعات التي يتم تصدير معظمها للأسواق الخارجية وهو الأمر الذي يسهم بدوره في التأسيس لقاعدة صناعية وتجارية راسخة.

مختلف الأنشطة

وارتفع عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة في الإمارات إلى نحو 60.6 ألف شركة مع نهاية النصف الأول من شهر فبراير 2021 بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة مع نهاية فبراير من العام 2020، وفق السجل الاقتصادي الوطني.

وتتوزع المناطق الحرة والاستثمارية، على جميع إمارات الدولة، مما جعل الدولة تتصدر المركز الأول في توفير مثل هذه المناطق على مستوى الشرق الأوسط.

وتغطي اختصاصات هذه المناطق جميع الأنشطة، وفي مقدمتها الصناعة والتجارة والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وتظهر الإحصائيات الرسمية أن الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية شكلت أكثر من 8% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في دولة الإمارات مع نهاية النصف الأول من شهر فبراير 2021.

ويتركز الجزء الأكبر من المناطق الحرة والاستثمارية في إمارتي دبي وأبوظبي، مما يفسر استحواذهما على أكثر من 75% من عدد الشركات العاملة في هذه المناطق.

سوق أبوظبي العالمي

يعد سوق أبوظبي العالمي - منطقة مالية حرة تقع في قلب مدينة أبوظبي، وتوفر بيئة تنظيمية عالية الجودة للشركات المتخصصة بالقطاع المالي القطاع المالي. وهي متصلة جيداً مع أهم المراكز الحيوية فهي تبعد 15 دقيقة من ميناء زايد و30 دقيقة من مطار أبوظبي الدولي.

وتوفر السوق نظام ترخيص مزدوجا للشركات، إذ تتيح للشركات المسجلة فيها التقدم للحصول على رخصة تجارية أخرى صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مما سمح لتلك الشركات بإجراء أنشطة تجارية خارج حدود سوق أبوظبي العالمي.

كيزاد

تعد كيزاد في أبوظبي واحدة من أكبر المراكز التجارية والصناعية المتكاملة في المنطقة المتصلة بميناء خليفة، والتي تضم منطقة حرة.

وتستقطب الشركات العالمية المتخصصة في النقل والتوزيع والتصنيع والتجارة والتخزين من خلال الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ومجموعة واسعة من حلول بدء التشغيل، والبنية التحتية عالية الجودة، وشبكات الطرق والمواصلات المترابطة.

وتوفر مدينة خليفة الصناعية خيارات سهلة وشروطاً مرنة لتأسيس شركات جديدة، كما إن لديها مستودعات عالية الجودة ومجهزة بأحواض تحميل يسهل الوصول إليها بالشاحنات، إلى جانب مساحات تأجير أخرى.

«تو فور 54»

تأسست المنطقة الإعلامية في أبوظبي «تو فور 54» في أبوظبي عام 2008 وتشكل وجهة رائدة تجذب وتستقطب شركات الإعلام المحلية والعالمية ومزوّدي المحتوى والتقنيات ذات الصلة.

وتقدم للمستثمرين بنية تحتية مثالية وخدمات شاملة تسهم في إنجاح وتطور شركاتهم، بدءاً من المكاتب القابلة للتعديل والخدمات والمرافق عالمية المستوى، والتدريب ومبادرات تطوير المواهب وصولاً إلى خدمات دعم الأعمال.

وتضم اليوم مئات الشركات الإعلامية الناشئة، ويمكن لرواد الأعمال إنشاء الشركات في «تو فور 54» من دون رسوم تأسيس، حيث تم الإعفاء من رسوم ترخيص الشركات الجديدة لأول سنتين.

مدينة مصدر

تضم مدينة مصدر الشركات المتخصصة في الطاقة المتجدّدة أو تكنولوجيا الاستدامة، لتكنولوجيا النظيفة، وتنمية الموارد البشرية، والرعاية الصحية، والخدمات المجتمعية.

وتقع مدينة مصدر في موقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي، وتستضيف مجموعة واسعة من الشركات الصناعية الكبرى والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وأخرى متعددة الجنسيات.

وتقدم مصدر خدمات دعم أعمال متكاملة، مثل الترخيص السريع والفعّال وخدمات تأشيرات الإقامة للكوادر العاملة وتتميز بخيارات تأجير فعّالة من حيث التكلفة، وتتيح خيارات عديدة لمساحات المكاتب المشتركة والمكاتب التنفيذية وأخرى ذات مساحات كبيرة.

«العين» الصناعية

تتخصص مدينة العين الصناعية في الأنشطة الصناعية وتستضيف مجموعة واسعة من الصناعات. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من قطع الأراضي في مجموعات متعددة في المنطقة الحرة، المتاحة بمساحات مرنة مع بنية تحتية ممتازة للمرافق، وتشمل شبكات طرق عالمية المستوى تربط التجمعات الصناعية.

جافزا

تعتبر جافزا منصة ديناميكية لآلاف الشركات من أكثر من 100 دولة، وهي واحدة من أكبر المناطق الحرة على مستوى العالم، وتعتبر «جافزا» حلقة رئيسة في شبكة التجارة العالمية ويربط ميناؤها بين 150 ميناء عالمياً.

«دبي للإنترنت»

تأسست مدينة دبي للإنترنت في العام 1999 لتكون منطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية لشركات التكنولوجيا التي تستهدف الأسواق الناشئة، تضم مدينة دبي للإنترنت المباني التجارية العصرية ومكاتب البوتيك ومساحات البيع بالتجزئة والفنادق، وتوفر منظومة متنوعة وداعمة للأفكار المبتكرة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

مركز دبي المالي العالمي

يعد مركز دبي المالي العالمي (DIFC) منطقة مالية حرة ومركزاً مالياً رائداًَ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تديره جهة منظمة مستقلة ويمتلك قانوناً خاصاً ونظاماً قضائياً مستقلاً، وبورصة مالية عالمية، وبنية مُلهمة، وبنية تحتية قوية، وخدمات دعم ومجتمع أعمال نابض بالحياة.

ويعمل به أكثر من 25 ألف متخصص ويضم أكثر من ألفي شركة مسجلة نشطة.

مدينة دبي الملاحية

تتخصص مدينة دبي الملاحية بالقطاع البحري وتستقطب المدينة روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم، وتتيح فرصا استثمارية في الخدمات البحرية وتعتبر قاعدة متينة قائمة على أعلى معايير التميز وبنى تحتية وتدعم العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتنويع الأعمال، وإيجاد بيئة بحرية مناسبة لإدارة العمليات التشغيلية وإنجاح الأعمال التجارية البحرية بأنواعها.

وتتيح المدينة للمستثمرين محفظة واسعة ومتكاملة من الخدمات البحرية، ومنصات ذكية ومتكاملة وتسهيل وصول رواد القطاع البحري إلى أفضل الخدمات والاستثمارات.

وتمتلك المدينة بنية تحتية فعالة ومستدامة، حيث تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري ودعم تطوير مجتمع أعمال بحري حديث ومتطور.

دبي الجنوب

تركز «دبي الجنوب» في الذكاء الاصطناعي والأنشطة المستقبلية وتعد أحد أبرز المناطق الحرة الذكية والمستدامة والتي تمتد على مساحة 145 كيلومتراً مربعاً، ويعتبر مشروع التطوير العصري الرئيس في دبي.

مركز دبي التجاري العالمي

تقع في قلب منطقة الأعمال في دبي وبالقرب من مركز الفعاليات الكبرى التي تستضيف المعارض والأحداث والمؤتمرات.

مجمع دبي للعلوم

يتخصص «مجمع دبي للعلوم» في البحث العلمي ويعد المنطقة الحرة الأولى في الشرق الأوسط المخصصة لتلبية احتياجات قطاع العلوم، وتعمل في المجمع مئات الشركات، وأكثر من ثلاثة آلاف كادر مهني علمي متخصص، ويوفر المساحات المكتبية والمختبرات والبنية التحتية المتميزة.

مركز دبي للسلع المتعددة

يضم مركز دبي للسلع الشركات التي تعمل في السلع العالمية وتشمل الذهب والماس والمعادن الثمينة والشاي والمواد الغذائية والمواد الصناعية الأخرى. ويضم المركز 87 برجاً تجارياً ويقع في منطقة أبراج جميرا حيث يعد هذا العنوان موقعاً استراتيجياً في قلب دبي الجديدة وتخدمه شبكة مواصلات عصرية من خطوط المترو والحافلات، بالقرب من منطقة جبل على ومدينة أبوظبي.

مدينة دبي للتعهيد

تتخصص في التجارة إلكترونية وخدمات الدعم وتأسست في عام 2007، وتتيح بنية تحتية متكاملة لخدمات التعهيد، وتتخصص في توفير مصادر خارجية تُعنى بتقديم خدمات متنوعة لإدارة مختلف مراحل الأعمال.

واحة دبي للسيلكون

تركز المنطقة الحرة «واحة دبي للسليكون» على التقنية وأشباه الموصلات وتأسست المنطقة الحرة في واحة دبي للسيليكون في عام 2004 وتهدف لتعزز الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الحديثة وخدمات الأعمال.

منطقة ميدان الحرة

تعد ميدان الحرة منطقة اقتصادية حديثة، في قلب دبي النابض، قريبة من أهم معالم دبي وأسواقها ومطاراتها وتمنح المستثمرين مزايا عديدة وتتميز بمجتمعها الحضاري ومساكنها الراقية.

«دبي الطبية»

تتخصص في الرعاية الصحية وتأسست في عام 2002، وتم تأسيس مدينة دبي الطبية على مرحلتين تقع الأولى في عود ميثاء، وتعتبر مدينة طبية مكتملة، تضم مئات المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية ومراكز العناية الصحية ومخصصة لخدمات الرعاية الطبية والتعليم الطبي الأكاديمي، فيما خُصصت المرحلة الثانية وهي قيد التطوير.

«دبي الأكاديمية العالمية»

تتمحور حول التخصص الأكاديمي وتضم المدينة نخبة من أعرق الجامعات العالمية وتستقبل الطلاب من كافة أرجاء المنطقة.

«دبي للإنتاج»

تأسست مدينة دبي للإنتاج في عام 2003 بهدف أن تكون منطقة حرة مخصصة لأنشطة الإنتاج الإعلامي ولتلبية كافة احتياجات مجتمع الأعمال الرائد في مجال النشر والطباعة والتغليف العالمي، من خلال توفير بنية تحتية ذكية ومتطورة بدءاً من المكاتب التجارية العصرية وصولاً إلى المستودعات ذات المساحات المرنة التي تلبي مختلف المتطلبات.

حي دبي للتصميم

يتخصص حي دبي للتصميم في التصميم الإبداعي ويعد وجهة للعقول المبدعة والمواهب العالمية والمحلية، وتجتمع فيه بيوت التصميم والفنون والأزياء العالمية، ويوفر منصة لعرض المواهب، ويعتبر موطناً لمجتمع من المفكرين المبدعين المتنامي في الإمارات. وتم بناؤه باستخدام مبادئ المدينة الذكية التي توفر الاتصال الرقمي لإنشاء اقتصاد قائم على الابتكار. ويضم شركات تتخصص بالإنتاج والتصاميم المبدعة والمبتكرة تلك التي تصوغ الأفكار المُلهمة والأصيلة ويمثل وجهة رائدة في إنتاج الأفكار ونماذج التصميم والفن والثقافة. ويمتلك حي دبي للتصميم قلباً نابضاً بالتجدد والابتكار، يوفر مجتمع نظام بيئي إبداعي، ويهدف إلى رعاية المواهب الجديدة وتمكينها.

دبي كوميرسيتي

تعد «دبي كوميرسيتي» أول منطقة حرة رائدة توفر نظاماً متكاملاً لتحتضن شركات التجارة الإلكترونية، وتتيح بيئة واعدة لنمو أعمال العلامات التجارية الإقليمية والعالمية ومساعدتها على إنشاء وتشغيل أعمال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

«دبي للأقمشة»

تساعد مدينة دبي للأقمشة على تسهيل نمو ونجاح التجار، وتقدم خدمات التخزين وصالات العرض والمكاتب، فضلاً عن خدمات الجمارك والهجرة في دبي.

مدينة الشارقة للإعلام - شمس

تم إطلاق مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في يناير 2017 وصممت لتكون خدماتها وعروضها عامل التحفيز للشركات الإبداعية والإعلامية كي تنمو وتزدهر.

المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي

تعتبر المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي (SAIF) واحدة من أولى الوجهات التجارية والاستثمارية في المنطقة وتمتلك بنية تحتية حديثة عالية الكفاءة، وتتيح إجراءات تسجيل للشركات سريعة وبسيطة، حلول مزاولة أعمال ذات تكلفة فعّالة مما جعلها ملاذاً للشركات من كافة الأحجام والتخصصات.

«الشارقة للنشر»

توفر مدينة الشارقة للنشر في المنطقة الحرة خياراً مناسباً لرواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم، حيث تتيح أكثر من 1500 نشاط ترخيص تجاري.

المنطقة الحرة بالحمرية

تحتضن المنطقة الصناعية الحرة بالحمرية ما يقارب 6500 شركة تعود ملكيتها لمستثمرين ينتمون لأكثر من 160 دولة وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية مكاناً مثالياً بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق العالمية.

منطقة الحمراء الصناعية

تعد منطقة الحمراء الصناعية في رأس الخيمة منطقة عصرية مثالية للشركات الصناعية سواء تخصصت بالصناعات الخفيفة أو الثقيلة، وهي مثالية للشركات ذات القدرات التشغيلية واسعة النطاق.. وتمنح المستثمرين خيارين لتأسيس الشركات، إما شركة وطنية تابعة للقوانين الاتحادية، أو شركة منطقة حرة تابعة لقوانين المناطق الحرة في رأس الخيمة.

منطقة التجارة الحرة في أم القيوين

تتيح منطقة التجارة الحرة في أم القيوين بيئة استثمارية احترافية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، وتقدم باقات متنوعة لتأسيس الشركات تتسم بالمرونة وسهولة وتتيح أنواع تراخيص عدة، وتركز منطقة التجارة الحرة بأم القيوين على تلبية احتياجات كل مشروع على حدة وخيارات للتأجير فعّالة ومساحات مكاتب متنوعة للعمل والتخزين.

«عجمان الحرة»

تتميز منطقة عجمان الحرة بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار عجمان، مما يرفع كفاءة أداء الشركات لسهولة توريد المنتجات واستقبال وتصدير الشحنات، وتقدم الخدمات الحكومية والمصرفية للأعمال تحت سقف واحد وتتيح منصات ذكية لتأسيس المشاريع رقمياً. وتوفر المنطقة فرصا وشروطاً سهلة لتأسيس الشركات، وصممت باقات مخصصة لرواد الأعمال والمهنيين المستقلين، وخيارات من المكاتب التنفيذية، والمكاتب المرنة والمستودعات الصديقة للبيئة وسكنات العمال وتتيح تأجير أراضٍ صالحة للتطوير، وتضم عدداً كبيراً من شركات الصحة والأغذية والمشروبات وتلبي متطلبات الأعمال الصناعية وتتميز بالتكاليف التشغيلية المنخفضة وتوفير قوى عاملة ماهرة، وتوفر كذلك تراخيص لشركات التجارة الإلكترونية.

مدينة عجمان الإعلامية الحرة

تأسست منطقة عجمان الإعلامية الحرة حديثاً وتتطلع لرفع تنافسيتها بين المناطق الحرة محلياً وإقليمياً، تتيح بيئة أعمال مُلهمة واحترافية للشركات، وتقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في القطاع الإعلامي ورواد الأعمال المستقلين عدد متنوع من باقات التراخيص تلبي مختلف الاحتياجات وتتيح مرافق يمكنهم استخدامها ومساحات عمل مشتركة وعدد من مراكز الأعمال لتأسيس شركاتهم وتسجيل رخصهم التجارية.

المنطقة الحرة في الفجيرة

تتخصص المنطقة الحرة في الفجيرة في التجارة والخدمات اللوجستية وتقع بجوار ميناء الفجيرة، وتتمتع مدينة الفجيرة بموقع استراتيجي يطل على الساحل الشرقي للإمارات.

مدينة الإبداع

تتخصص مدينة الإبداع في الفجيرة في التصميم الإبداعي وتأسست عام 2007، وتقدم حلول أعمال فعّالة من حيث التكلفة لعدد كبير من الأنشطة الإبداعية، وتعد مركزاً إعلامياً ناجحاً وبيئة عمل احترافية للمستثمرين الإعلاميين والمتخصصين في الاستشارات والتعليم والاتصالات والتسويق والموسيقى والترفيه والتصميم والتكنولوجيا.

وتتيح المدينة فرص عمل ومزايا متفردة، وبنية تحتية ومرافق تمكن الشركات من ممارسة أعمالها محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتقدم خيارات متنوعة لأنواع الشركات وحزم الأعمال التي تناسب المتطلبات المتباينة من الشركات والإعلاميين الاحترافيين، وتتيح شروطاً ميسرة في متطلبات التأسيس ورأس المال مع باقات مخصصة لكل فئة.