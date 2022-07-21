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شراكة بين «متاحف» و«بيئة رأس الخيمة»

خلال تبادل اتفاقية الشراكة (من المصدر)
22 يوليو 2022 00:49

رأس الخيمة (الاتحاد) 

أبرمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة اتفاقية شراكة وتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية، حيث تضمنت الاتفاقية عدداً من البنود التي تخدم القطاعين الثقافي والبيئي، مما سيسهم في دفع عجلة الأهداف الإستراتيجية لكل من الجهتين بشكل خاص وأهداف ورؤية إمارة رأس الخيمة بشكل عام. 
وقال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة: «إننا سعيدون بالتعاون المشترك بين الدائرة وهيئة حماية البيئة والتنمية، لما سيثمر عنه هذا التعاون من إثراء في مجالات عديدة، من أبرزها التعاون المشترك في تشجير المواقع والمحميات الأثرية بالأشجار والنباتات التي تتناسب مع طبيعة المباني الأثرية ولا تؤثر على هياكلها أو بنيتها بأي وجه من الوجوه، والحفاظ على محمياتنا الأثرية من أي عوامل بيئية قد تهدد استدامتها، مما سيسهم في خلق بيئة صحية لمواقعنا الأثرية». 
ومن جانبه، أكد الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية «أن الاتفاقية تخدم الأهداف الإستراتيجية لحكومة إمارة رأس الخيمة؛ إذ تدعم الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، حيث تأتي هذه المذكرة بمثابة تأكيد دعم ومساندة الطرفين لبعضهما في الأنشطة والمبادرات والفعاليات في المجالين البيئي والتراثي وتحقيق الفائدة المشتركة وحماية المناطق الحساسة بيئياً».

رأس الخيمة
الإمارات
بيئة رأس الخيمة
دائرة الآثار والمتاحف
هيئة حماية البيئة والتنمية
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