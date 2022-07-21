شراكة بين «وام» و«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»

أبوظبي (وام)

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في قطاعي الإعلام والذكاء الاصطناعي من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتدريب. وقع الاتفاقية محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وسلطان الحجي نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين، وذلك في مقر الوكالة بأبوظبي.

وتنص اتفاقية الشراكة الاستراتيجية على أن تكون جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي راعياً أكاديمياً استراتيجياً للكونجرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض - أدنيك، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022، كما ستخصص الجامعة عدداً من المقاعد في البرنامج التنفيذي الخاص بها لموظفي «وام».

وأكد محمد جلال الريسي أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الجامعة الرائدة والأولى على مستوى العالم والمتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل ركيزة أساسية للنمو المستدام في كافة القطاعات ونتطلع أن يسهم هذا التعاون في إطلاق برامج واعدة للتعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال. وقال «تسهم هذه الاتفاقية إلى حد كبير في تطوير قطاع الإعلام في الدولة، إذ إن رعاية جامعة محمد بن زايد الأكاديمية للكونجرس العالمي للإعلام، تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الجامعة في الرؤية المستقبلية لقطاع الإعلام في الدولة، وفي نشر المعرفة وتقديم الفرص الواعدة للشباب.

من ناحيته قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: سيسهم الذكاء الاصطناعي بإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات ومنها الإعلام، حيث ستمثل تطبيقات مجالي الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية المحرك الأساسي لهذا التطور، وهما مجالان رئيسيان للبحث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما نتطلع إلى دعم جهود الوكالة خلال فعاليات الكونجرس العالمي للإعلام في العاصمة أبوظبي. ويهدف الكونجرس العالمي للإعلام الذي تتمحور نسخته الأولى حول التواصل الرقمي، إلى تعزيز الترابط بين مختلف الجهات في القطاع الإعلامي على مستوى العالم.

وقال سلطان الحجي، إن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة هامة تتيح التعاون المشترك بين وكالة أنباء الإمارات وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في سبيل بناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والإعلام من خلال مواءمة المشاريع وبرامج التدريب وبما يعود بالفائدة على الطرفين، مؤكدا أن الاتفاقية تعزز العمل على وضع منهجيات وآليات تبادل البيانات وإقامة ورش عمل في مجال علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف فتح آفاق التعلم من أجل الاستفادة بين الطرفين وتبادل خبرات طلبة الجامعة في إعداد بحوث في مجال الإعلام.