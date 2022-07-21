«إسلامية دبي» تطلق «صيفنا ممتع ومفيد»

دبي (وام)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج «صيفنا ممتع ومفيد» لعام 2022 في مقر مراكز إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بفرعيها في مركز المزهر الثقافي الإسلامي ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي خلال الفترة الصباحية، ويستمر حتى 28 يوليو الجاري ضمن خطتها التنفيذية، وتزامنا مع دخول فصل الصيف وبدء الإجازات المدرسية للأطفال.

وقال أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالإنابة: إن هذه البرامج الصيفية مبادرات مبتكرة من الدائرة بالتعاون مع العديد من الجهات مثل القيادة العامة لشرطة دبي- مركز حماية ومحاكم دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وهي شريك أساسي للبرنامج وتشارك بحزمة من الورش التوعوية للأطفال والتي تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الطفل.

ومن جانبها، أوضحت حمدة أحمد المهيري مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية أن فكرة البرنامج تعتمد على العودة للحياة الطبيعية ما قبل كورونا فتحمل الفعاليات في ثناياها تعويض الأطفال عن كل ما فقدوه في هذه الفترة الصعبة، ويستهدف البرنامج الفتيات من عمر 7-14 سنة والفتيان من عمر 7-12 سنة.

ومن جانبها، أكدت شيخة سعيد المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، حرص المؤسسة على المشاركة في هذا البرنامج بتقديم حزمة من الفعاليات وورش العمل الخاصة بالأطفال وأولياء الأمور والتي تسهم إلى رفع الوعي بحقوق الطفل وكيف تفهم متطلباته، إلى جانب توعية الأطفال بطرق مسلية ومبتكرة.